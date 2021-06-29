В Мексике будут вводить санкции против банков за использование биткоина

Министр финансов Мексики Артуро Эррера заявил, что в последние дни к криптовалютам проявился большой интерес. В стране за их использование против финучреждений будут вводить санкции.

Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном Эррерой в Twitter. Отмечается, что финансовые учреждения не уполномочены проводить операции с криптовалютами.

"Виртуальные активы не являются законным платежным средством в Мексике и не являются валютами в соответствии с действующим законодательством", – написал министр.

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Ранее сообщалось, что курс биткоина в начале июля может опуститься до $27 тыс. Среди новостей, которые крипторынок принимает во внимание, в фокусе монетарная политика Штатов, а не ситуация на рынке непосредственно. То есть заработать на криптовалюте сейчас могут те спекулянты, которые умеют работать на фондовом рынке и на крипторынке.

"Биткоин имеет потенциал снижения к уровню $27 тыс. за монету. Технически очевидно, что любые покупки – слишком слабые, и всплеск роста цены заканчивается новыми распродажами. Это, по сути, всего-то спекуляция на рынке. Цена подбирается к формальному уровню поддержки, на который без лишних новостей реагирует массовый потребитель. После того, как всплеск цены проходит 16-19% позиции, закрывают, фиксируя прибыль. Таким образом рынок живет уже на протяжении мая-июня", – отметил специалист.Как ранее писал OBOZREVATEL, на графике биткоина показывается формирование "креста смерти". Этот знак может означать дальнейшее снижение его курса. При этом в долгосрочной перспективе рост курса биткоина неизбежен.