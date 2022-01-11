В Канаде создали трехколесный электрокар – он майнит Bitcoin и Ethereum. Видео

Канадский производитель электротранспорта Daymak впервые представил реальный прототип своей новой разработки – трехколесного электромобиля Spiritus. Главная особенность машины – встроенная поддержка функции майнинга криптовалют.

Видеозапись тест-драйва опубликовал на своем канале в YouTube вице-президент Daymak по исследованиям и девелопменту Майк Чоу. Однако по ролику характеристики разработки оценить нельзя – на снятых кадрах красная машина каплевидной формы только едет по пустынным улицам и паркуется (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"В будущем мы увидим, как (криптовалюта. – Ред.) заменит банки. Поскольку машина поставляется с бортовыми компьютерами, а большинство автомобилей, как известно, со временем обесцениваются, это было просто логично (добавить возможность майнинга. – Ред.)", – заявил в октябре 2021 года основатель Daymak Альдо Байокки.

Криптовалюта добывается при помощи разработанного компанией майнера Nebula. При его помощи можно получать Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и другие криптовалюты во время простоя – то есть, будучи припаркованным или во время подзарядки.

Кроме того, при помощи приборной панели владельцы электромобиля могут управлять, отправлять и получать криптовалюту на ходу. По оценке Байокки, в зависимости от цен на криптовалюту электрокар способен обеспечить ежедневный доход в размере $5-12.

"Вы используете свой автомобиль примерно час в день. Так что с нашей машиной вы будете зарабатывать деньги 23 часа в сутки", – говорит основатель компании.

Как утверждают разработчики, двухместный Spiritus имеет функции самоуправления и беспроводной зарядки, а также оборудован кондиционером, стереосистемой с 12 динамиками и солнечными панелями. Среди других его характеристик:

запас аккумулятора – 400 километров хода;

максимальная скорость – 85 миль в час (около 137 км/ч), что делает эту модель самым быстрым трехколесным электрокаром в мире;

разгон до 100 км/час за 1,8 секунды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о блогере из Сан-Франциско, который настроил свой электромобиль Tesla на производство криптовалюты. Мужчина утверждает, что это позволило ему зарабатывать до 800 долларов в месяц, не прикладывая особых усилий.