Доход до $800 в месяц: блогер превратил Tesla в криптоферму на колесах

Блогер Сирадж Равал из Сан-Франциско настроил свой электромобиль Tesla на производство криптовалюты. Это позволило ему зарабатывать до 800 долларов в месяц, не прикладывая особых усилий.

Как сообщает CNBC, для майнинга криптовалюты Ethereum и Bitcoin автор 700-тысячного YouTube-канала взломал прошивку своего Tesla Model 3 2018 года выпуска. Это позволило ему выделить дополнительное энергопотребление для пяти дополнительных графических процессоров.

"Это компьютер с колесами… Взломать эту машину-компьютер так просто", – говорит Раваль.

Он осознает, что после подобных манипуляций с автомобилем Tesla откажет ему в гарантийном обслуживании. Но он считает, что этого того стоило.

Видео дня

Мужчина майнил около 20 часов в сутки, но полученные монеты не обналичивал, а переводил на одну из криптолендинговых платформ, где получал прибыль от своих вложений. Такая схема позволила ему выручать $400-800 в месяц.

Такой подход разделил экспертов на два лагеря. Например, майнер Алехандро де ла Торре утверждает, что аккумулятор Tesla ничем не отличается от другого источника энергии для производства криптовалюты.

"Главная составляющая – это цена на электроэнергию. Если это дешевле делать при помощи электромобиля, то почему нет?" – говорит майнер.

Генеральный директор компании Compass, предоставляющей услуги Bitcoin-майнинга, Уит Гиббс говорит, что теоретически создать конструкцию, разработанную Равалом, возможно. "Все механизмы на месте. Есть источник питания, места хватает, можно добавить охлаждение. В батареях определенно достаточно энергии для запуска майнера", – констатирует он.

Однако Крис Аллесси, который лично знаком с "тесламайнингом", считает это нерациональным использованием мощностей отнюдь не дешевого электрокара. "Зачем так изнашивать машину стоимостью от $40 тыс. до $100 тыс.?" – задается вопросом он.

В 2018 году он тоже пробовал добывать биткоин и токен Monero при помощи своей Tesla Model S, подключив к ней майнинговую систему Bitmain Antminer S9. Но с годами сложность майнинга BTC увеличилась настолько, что в 2021 году энергии, необходимой для добычи биткоина стоимостью $10 три года назад, хватит лишь, чтобы добыть BTC на $1-2.

"Сложность слишком высока. Можно заработать больше денег, работая в McDonald’s", – говорит эксперт. Он признается, что из-за этого бросил майнинг.

Майнер Томас Сомерс обратил внимание на то, что для производства криптовалюты при помощи Tesla Model 3 нет необходимости в его взломе. Емкость аккумулятора электрокара по умолчанию составляет 100 кВт/ч – все изначальные или самостоятельно встроенные устройства будут расходовать только этот запас.

"Не было необходимости делать то, о чем говорит и что сделал Равал. В этом нет технического смысла", – сказал Сомерс.

К тому же, он не верит, что затея Сираджа Равала могла принести столь высокую прибыль. Согласно его подсчетам, даже максимальный хешрейт (вычислительная мощность майнера) графического процессора Model 3 в 10 мегахешей в секунду обеспечил бы ежемесячный доход от майнинга Ethereum лишь около $13,38.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал об американце, который в школьном возрасте увлекся криптовалютами, а позже бросил колледж, чтобы заняться майнингом. Это дало ему возможность основать собственный бизнес и стать миллионером.