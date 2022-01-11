Доход до $800 в месяц: блогер превратил Tesla в криптоферму на колесах

Станислав Кожемякин
Криптовалюты
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Американец научил Tesla Model 3 производить криптовалюты

Блогер Сирадж Равал из Сан-Франциско настроил свой электромобиль Tesla на производство криптовалюты. Это позволило ему зарабатывать до 800 долларов в месяц, не прикладывая особых усилий.

Как сообщает CNBC, для майнинга криптовалюты Ethereum и Bitcoin автор 700-тысячного YouTube-канала взломал прошивку своего Tesla Model 3 2018 года выпуска. Это позволило ему выделить дополнительное энергопотребление для пяти дополнительных графических процессоров.

"Это компьютер с колесами… Взломать эту машину-компьютер так просто", – говорит Раваль.

Он осознает, что после подобных манипуляций с автомобилем Tesla откажет ему в гарантийном обслуживании. Но он считает, что этого того стоило.

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Мужчина майнил около 20 часов в сутки, но полученные монеты не обналичивал, а переводил на одну из криптолендинговых платформ, где получал прибыль от своих вложений. Такая схема позволила ему выручать $400-800 в месяц.

Доход до $800 в месяц: блогер превратил Tesla в криптоферму на колесах

Такой подход разделил экспертов на два лагеря. Например, майнер Алехандро де ла Торре утверждает, что аккумулятор Tesla ничем не отличается от другого источника энергии для производства криптовалюты.

"Главная составляющая – это цена на электроэнергию. Если это дешевле делать при помощи электромобиля, то почему нет?" – говорит майнер.

Генеральный директор компании Compass, предоставляющей услуги Bitcoin-майнинга, Уит Гиббс говорит, что теоретически создать конструкцию, разработанную Равалом, возможно. "Все механизмы на месте. Есть источник питания, места хватает, можно добавить охлаждение. В батареях определенно достаточно энергии для запуска майнера", – констатирует он.

Однако Крис Аллесси, который лично знаком с "тесламайнингом", считает это нерациональным использованием мощностей отнюдь не дешевого электрокара. "Зачем так изнашивать машину стоимостью от $40 тыс. до $100 тыс.?" – задается вопросом он.

В 2018 году он тоже пробовал добывать биткоин и токен Monero при помощи своей Tesla Model S, подключив к ней майнинговую систему Bitmain Antminer S9. Но с годами сложность майнинга BTC увеличилась настолько, что в 2021 году энергии, необходимой для добычи биткоина стоимостью $10 три года назад, хватит лишь, чтобы добыть BTC на $1-2.

"Сложность слишком высока. Можно заработать больше денег, работая в McDonald’s", – говорит эксперт. Он признается, что из-за этого бросил майнинг.

Майнер Томас Сомерс обратил внимание на то, что для производства криптовалюты при помощи Tesla Model 3 нет необходимости в его взломе. Емкость аккумулятора электрокара по умолчанию составляет 100 кВт/ч – все изначальные или самостоятельно встроенные устройства будут расходовать только этот запас.

"Не было необходимости делать то, о чем говорит и что сделал Равал. В этом нет технического смысла", – сказал Сомерс.

К тому же, он не верит, что затея Сираджа Равала могла принести столь высокую прибыль. Согласно его подсчетам, даже максимальный хешрейт (вычислительная мощность майнера) графического процессора Model 3 в 10 мегахешей в секунду обеспечил бы ежемесячный доход от майнинга Ethereum лишь около $13,38.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал об американце, который в школьном возрасте увлекся криптовалютами, а позже бросил колледж, чтобы заняться майнингом. Это дало ему возможность основать собственный бизнес и стать миллионером.

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