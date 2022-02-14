В iPhone добавили новую функцию для криптовалюты: как она работает

Устройства Apple можно будет использовать в качестве бесконтактного платежного терминала. Новая функция позволит проводить транзакции в том числе и с криптовалютой и призвана облегчить ведение бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Apple. Новая функция получит название Tap to Pay – она даст продавцам с iPhone возможность принимать платежи бесконтактно при помощи своих мобильных устройств в качестве торговых точек благодаря технологии NFC.

Новая функция расширит поддержку Apple Pay бесконтактных кредитных и дебетовых карт и других цифровых кошельков. Таким образом, если Apple не создаст для этого непосредственную преграду, клиенты, использующие карты Coinbase Card, Crypto.com Visa Card и аналогичные им, смогут использовать свои криптоактивы для осуществления платежей посредством Tap to Pay.

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Первым партнером, поддерживающим Tap to Pay на iPhone, станет ирландско-американская финтех-платформа Stripe. В Apple утверждают, что позже в 2022 году появятся "дополнительные платежные платформы и приложения", которые будут поддерживать эту функцию.

Стоит отметить, что Tap to Pay предполагает конвертацию криптовалюты в доллар – таким образом и происходит оплата. Поэтому речь не идет о прямой оплате каких-либо товаров или услуг криптовалютой.

Кроме того, ноябре 2021 года генеральный директор Apple Тим Кук анонсировал возможность приема криптовалют в Apple Pay. При этом бизнесмен предупредил, что в ближайшее время обновлений на этом поприще не предвидится.

Кук признался, что тоже начал инвестировать в виртуальные активы. "Я считаю, разумно владеть ими как частью диверсифицированного портфеля", – так он объяснил свою точку зрения.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, поддержка криптовалютных карт в платежной системе Apple Pay появилась еще в июне-2021.При этом при осуществлении транзакции криптокартой виртуальный актив конвертировался в фиатные деньги.