Apple и Google разрешили расплачиваться криптовалютой: как это работает

В платежных системах Apple Pay и Google Pay появилась поддержка криптовалютных карт. При оплате крипта будет автоматически конвертироваться в деньги.

Об этом говорится в пресс-релизе криптовалютной биржы Coinbase, которая начала сотрудничество с компаниями и выпустила совместно с Visa дебетовые карты. По итогу владельцы Coinbase Card смогут оплачивать покупки криптовалютой с помощью смартфона без необходимости вывода цифровых активов на отдельный счет.

Отмечается, что криптовалюта будет списываться с учетной записи пользователя Coinbase и автоматически конвертироваться в фиатные деньги, поступая на счет продавца. Покупки можно совершать в любом магазине, который принимает карты Visa. Также сервисом можно будет пользоваться при снятии денег с банкомата.

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Coinbase уже приготовила кешбэк в размере до 4% от потраченной суммы при использовании нового платежного способа.

Отметим, что ранее журналист Forbes Барри Коллинз написал, что вероятно в скором времени Apple начнет принимать криптовалюту в качестве оплаты. Такой вывод он сделал на основе вакансии, которую опубликовала "яблочная" компания – "Менеджер по развитию бизнеса – Альтернативные платежи". Так, основными требованием к кандидату является опыт работы с альтернативными платежными платформами, такими как цифровые кошельки BNPL, Fast Payments и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель криптобиржи Coinsbit, биткоин-форка Bitcoin Ultimatum Николай Удянский рассказал, что в Украине уже в ближайшие годы банки трансформируются. При этом бумажные деньги полностью выйдут из оборота.