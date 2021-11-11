В интернете устроили вечеринку в честь уничтожения 1 млрд токенов криптовалюты

Криптоактивисты и держатели криптовалюты-мема Shiba Inu (SHIB) организовали необычное мероприятие, посвященное "сжиганию" 1 миллиарда токенов. Таким образом регулируется количество монет, которое находится в обиходе.

Акция будет организована компанией Bigger Entertainment, которая занимается лицензированием музыки. Ранее эта же организация составила плейлист, деньги за прослушивание которого идут на "сжигание" токенов.

Теперь они устраивают Burn Party – платную вечеринку, на которой вывести из обращения 1 млрд SHIB. Согласно курсу криптобиржи WhiteBIT, на 10 ноября, это составляет $52,5 тыс.

Акция состоится 15 ноября. Участие в ней платное – каждый желающий должен купить билет (цены варьируются от $5 до $95). Вырученные средства и пойдут на "сжигание" криптовалюты.

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Любопытно, что вдобавок к билетам идут разнообразные бонусы. Так, участники могут принять звонок от организаторов во время онлайн-трансляции, добавить свою песню в плейлист, который будет играть во время вечеринки, либо же получить постер или футболку участника.

За пять дней до акции организаторы сумели собрать лишь меньше четвертой доли от желаемой суммы - $12,8 тыс. Пока что этого хватает только чтобы сжечь 235 млн SHIB. Однако Bigger Entertainment уже ведет переговоры о продаже рекламы, чтобы привлечь еще больше средств к своей акции.

Как объяснил в Twitter совладелец Bigger Entertainment Стивен Купер, на собранные деньги он готов сжечь свои токены. Это позволит сообществу вывести их без больших комиссий - за "сжигание" токенов Shiba Inu на $5 обошлась бы в сумму еще больше.

Ранее в Bigger Entertainment уже сожгли 115 млн SHIB совокупной суммой в $6 тыс. Деньги на это были выручены за счет прослушивания составленного компанией плейлиста Shib Burner.

Вечеринка Burn Party может стать одним из крупнейших единоразовых "сжиганий" токена шиба ину. Но при этом уничтожение 1 млрд SHIB позволит вывести из обращения лишь 0,00018% циркулирующих токенов SHIB.

Несмотря на то, что изначально Shiba Inu создавалась как токен-шутка, сейчас это одна из самых популярных криптовалют. Согласно данным СoinMarketCap, она занимает 11 место по объему рыночной капитализации ($28,29 млрд).

"Сжигание" является неотъемлемой частью любой криптовалюты. Это фактически является механизмом регулирования количества находящихся в обращении токенов.

Данная процедура заключается в перечислении части монет на "мертвый" кошелек. Соответственно каждая такая операция записывается в блокчейне системы и любой пользователь может убедиться в том, что "сжигание" состоялось, и узнать, сколько именно токенов было уничтожено.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, на фоне растущей популярности токена Shiba Inu в США возросла популярность собак породы шиба ину. Цены на щенков доходят до $2500.