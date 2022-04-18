В Европе "научили" кроссовки майнить биткоин

Шведская криптокомпания Bitrefill представила свою необычную разработку – высокотехнологичные кроссовки. Их главная особенность – способность майнить биткоин и наличие гибкого экрана.

Согласно информации на сайте Bitsneaks, эти кроссовки поставляются в коробке, которая по своей сути является полноценной нодой – то есть, отдельным узлом блокчейн-сети. Однако майнинг биткоина для этой обуви – весьма условная функция, так как на создание одного блока в сети у них уйдет больше 1,7 млрд лет.

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Другая особенность новинки – встроенный гибкий LED-дисплей из 600 светодиодов. При помощи специального приложения на него можно вывести стоимость, статистику и другие данные о биткоине в реальном времени.

Это можно сделать благодаря подключению к Сети. Таким образом, вероятно, для этого потребуется SIM-карта, поддерживающая качество связи не ниже 4G. При этом информация о том, каким образом кроссовки будут заряжаться, нигде не указывается.

Раньше стартап Bitrefill специализировался в основном на услугах по пополнению мобильных телефонов и продаже подарочных карт за криптовалюту. Но однажды компания решила создать "нечто, что бы подчеркнуло сильные стороны их клиентов", и остановилась на кроссовках.

"Вы не можете взять свой Raspberry Pi (модель компьютера. – Ред.), чтобы похвастаться в ночном клубе… Мы хотели создать что-то, чтобы люди, которых мы знаем, выглядели бы соответствующе", – цитирует гендиректора компании Сергея Котляра издание BeInCrypto.

Проект был реализован в партнерстве с защитником американского баскетбольного клуба "Даллас Маверикс" Спенсером Динвидди и экспертами из Нордического общества изобретений и открытий (TNSID). "Возможность создать самую технологически продвинутую обувь в мире с помощью Bitrefill – это жизненный опыт", – объясняет свое решение Динвидди.

В первой ограниченной серии хайтек-обуви будут выпущены лишь четыре пары кроссовок. Причем их цена составит 1 BTC, что, согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 17 апреля составляет около $39 тыс.

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