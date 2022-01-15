В 2022-м цена биткоина взлетит почти вдвое: прогноз швейцарского банка

Стоимость биткоина в 2022 году может вырасти до $75 тысяч. В швейцарском банке Seba заявляют, что это произойдет из-за того, что все больше институциональных инвесторов начинают использовать самую популярную в мире криптовалюту.

"Мы считаем, что цена растет. Наши внутренние модели оценки прямо сейчас указывают на цену от $50 тыс. до $75 тыс.", – заявил генеральный директор Seba Bank Гвидо Бюлер для CNBC.

Он уверен, что биткоин достигнет этого уровня. Однако ключевой вопрос в сроках.

Также Бюлер ответил на вопрос, сможет ли биткоин продемонстрировать рекордные уровни 2021 года. По его словам, это произойдет, но сейчас на крипторынке очень высокая волатильность.

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По данным биржи CoinDesk, по состоянию на 15:50 (15 января) криптовалюта стоит $42,9 тыс. За сутки стоимость увеличилась, но незначительно – на 1,98%.

Ранее сообщалось, что курс биткоина до 23 января имеет шансы на снижение до $39,8 тыс. Однако, также есть вероятность, что первая криптовалюта подорожает до $46,4 тыс. Если сейчас купить один биткоин, то в случае его девальвации можно потерять $2,3 тыс., а в случае роста – заработать $4,3 тыс.

Такой прогноз озвучил Анжей Ковальчук, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx. Такой настрой обусловлен умеренной активностью инвесторов в это время года, отсутствием сильных фундаментальных новостей, и отсутствием резких колебаний на фондовом рынке США, рынке металлов, или энергоресурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Одессы разделил со своей женой имущество, оставив себе 16 тысяч биткоинов, а ей – наличные средства и ювелирные украшения. Такую солидную сумму криптоактивов мужчина раскрыл во время судебного разбирательства по снижению налоговой нагрузки.