Цифрового Зеленского продадут на криптоаукционе для помощи ВСУ

Украинские IT-специалисты и блокчейн-активисты выпустили коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) с президентом Владимиром Зеленским. Вся выручка от продажи цифровых изображений будет направлена на закупку помощи военным, защищающим Украину от военного вторжения российских войск.

Коллекция #ActLikeZelensky – это 100 токенов, изображающих украинского президента в разных образах. В частности, его можно увидеть в военной форме, в украинской национальной одежде и в образе Нео – персонажа из культового фильма “Матрица".

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Все вырученные средства пойдут на приобретение амуниции для защитников Украины: 1000 тепловизоров, а также по 500 бронежилетов, шлемов, радио и тактических фонариков. В целом, на приобретение таких необходимых вещей понадобится около 3 млн евро.

Собранные средства передадут инициативе Shields, которой управляет charity-менеджер городского пространства “Кураж Базар" Татьяна Каменева. А в том случае, если на аукционах будет собрано больше, деньги перечислят благотворительной организации LifelineForKharkiv и фонду “Вернись живым".

“Храбрость и патриотизм нашего президента отмечают люди во всем мире. Мы хотим воспользоваться этим и призвать его поклонников совершать то, что он ценит больше всего – конкретные действия, которые смогут остановить врага. Есть очень много способов, как помочь Украине, поэтому каждый может выбрать свой и стать героем Украины так же, как Зеленский", – гласит заявление основателей проекта.

Стоит отметить, что Министерство цифровой трансформации уже собрало криптовалюты на $64,2 млн – средства направят на поддержки ВСУ и гуманитарную помощь. Принимаются 12 различных активов: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT TRC-20 и USDT ERC-20), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) и другие.

Помочь украинским военным можно и через платформу WhitePay. Эта площадка принимает платежи в более чем 90 криптоактивах, а транзакции автоматически конвертируются в гривну и перечисляются в фонд помощи Вооруженным силам Украины.

Также OBOZREVATEL сообщал о планах правительства Украины выпустить NFT, все вырученные деньги с которых пойдут на поддержку ВСУ. Однако ни национальную криптовалюту, ни другие токены выпускать не планируют.