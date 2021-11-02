Цена Ethereum побила второй рекорд за неделю: в чем причина подорожания криптовалюты

На фоне массового "сжигания" криптовалюты Ethereum (ETH) в сети цена на нее установила нового рекорда - $4488,63. Это абсолютный максимум для этой криптовалюты - уже второй за последнюю неделю.

Как свидетельствуют данные СoinMarketCap, к вечеру 2 ноября стоимость одного токена ETH выросла более чем на 3% за сутки. По состоянию на 17:00 этот показатель несколько снизился - до $4478.

Рыночная капитализация "эфира" при этом превышает $529,6 млрд. Сейчас на рынке циркулирует более 118,1 тыс. монет.

Видео дня

5 августа в сети Ethereum вышло обновление London, которое полностью изменило механизм начисления комиссий за транзакциию. Теперь вместо перечислений майнерам в качестве вознаграждения часть комиссии "сжигается". Токены перечисляют на мертвый адрес для регулирования их числа в обращении.

На данный момент коэффициент сжигания сохраняется на уровне 0,58 - на этом фоне Ethereum рискует стать дефляционной криптовалютой. То есть, создавать монет будут меньше, чем сжигать. Это и ведет к подорожанию альткоина.

За последние полгода цена Ethereum выросла на 70%. Однако управляющий директор инвестиционного банка Goldman Sachs Бернард Рзимелка предсказывал, что курс этой криптовалюты может продолжить курс вверх. Он считает, что к концу года он достигнет отметки в $8 тыс.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, благодаря росту популярности блокчейн-технологий, сеть Ethereum почти за три месяца "сожгла" более 712 тысяч токенов. Таким образом, совокупная сумма уничтоженного за это время "эфира" превышает $2,5 млрд.