Курс не остановится после рекорда: "эфиру" предсказали новые вершины

Цена криптовалюты Ethereum, которая за последние полгода выросла на 70%, может продолжить курс вверх и к концу года достичь отметки в $8 тыс. Но только если сохранится историческая корреляция с инфляционными ожиданиями.

Об этом управляющий директор инвестиционного банка Goldman Sachs Бернард Рзимелка заявил изданию Zerohedge. Он напомнил о корреляции, наблюдаемой с 2019 года между рыночной оценкой инфляции на двухлетнем горизонте и индексом Bloomberg Galaxy Crypto Index.

На Ethereum Bitcoin в этом индексе приходится по 40%. Остальные 20% делят между собой криптовалюты Litecoin, Bitcoin Cash и EOS.

По словам Рзимелки, к 25 октября ожидаемый уровень инфляции составил 2,86%. А на ее последний скачок корзины криптовалют еще отреагировать не успел.

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"Местный фон выглядит благоприятным для Ethereum (ETH), поскольку он следует за рынками инфляции, что отражает его проциклический характер "сетевого" актива. Последний всплеск инфляции предполагает наличие риска роста, если основная взаимосвязь недавних эпизодов сохранится", - говорит эксперт.

Рзимелки напомнил о рекорде, который ETH установил 29 октября - $4380. Он называет это "либо признаком истощения и пиком, либо отправной точкой для ралли после рывка вверх".

Директор Goldman Sachs склоняется ко второму варианту, поскольку, по его словам, индикатор RSI (индекса относительной силы) еще не достиг уровней перекупленности, которые наблюдались на прошлых рыночных максимумах. "Это довольно хорошо согласуется с графиком Ethereum, предполагая позднюю стадию ралли с долгосрочным рыночным пиком впереди", - добавил Рзимелка.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние три месяца сеть Ethereum "сожгла" более 712 тысяч токенов. Совокупная сумма уничтоженного за этой время "эфира" превышает $2,5 млрд.