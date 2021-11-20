Цена биткоина упадет: у украинцев может появиться хороший шанс заработать на криптовалюте

Стоимость биткоина с 22 до 28 ноября может упасть с $58 633 до $54 000. При этом ближе к 25 декабря (католическое Рождество) у инвесторов в криптовалюту появится шанс заработать за счет коллебаний курса.

Об этом OBOZREVATEL рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук. Он анонасировал "Рождественское ралли", когда на рынке будут максимальные коллебания курса.

"Это хорошее торговое время как для фондового рынка США, так и для рынка криптовалют. Прогнозы и ожидания падения стоимости первой по капитализации рынка криптовалюты будут провоцировать фиксацию прибыли по конец года по многим другим криптовалютам. С начала года биткоин подорожал на 107%, максимально цена демонстрировала рост на 138%. Такой всплеск цены может привести к коррекции еще на 10-12%", – сказал эксперт.

Видео дня

Важную роль будет играть сезонный фактор, внешнеполитический фактор по всему миру, инфляционные риски, а также динамика рынка энергоресурсов. Любое ухудшение политического фона в мире грозит ростом спроса на криптовалюту.

"Комментарии национальных банков о том, что есть риски роста инфляции также являются поводом для роста стоимости криптовалют. То есть очевидно, что вопрос развития крипто индустрии не стоит. Важной является общая экономическая ситуация в мире и намерения инвесторов переводить свои денежные средства в крипто активы. покупка биткоин сейчас является второй по популярности стратегией на Wall Street", – подытожил эксперт.

Отметим, стоимость биткоина может значительно меняться в любую из сторон. При этом в Украине он не признан платежным средством, а гарантировать, что его стоимость не будет падать, никто не может. Любой инвестор, который принимает решение купить криптовалюту, берет на себя риски потерять часть средств.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой, признав незаконными все транзакции, связанные с криптоактивами. Это привело к существенному снижению курсов ряда криптовалют.