Технологии кардинально изменят мир: названы главные тенденции 2021 года

Пандемия ускорила цифровизацию экономики во всем мире, развитие многих технологий в науке, бизнесе, образовании, развлечениях. Это подготовило площадку для новых технологических прорывов.

Партнер Офис Трансфера Технологий, основатель международной группы компаний Powercode и президент "Европейской Ассоциации программная инженерия" Владислав Савченко назвал главные тенденции 2021 года.

В 2020-м многие секторы чувствовали финансовую неопределенность и это сдерживало инвестиции, тогда как более понятная ситуация в нынешнем году позволит заполнить эти пробелы. Вот 12 технологических тенденций, за которыми необходимо внимательно следить в 2021 году.

1) В этом году очевидны перспективы для развития VR-технологий, которые будут стремительно входить в образовательные процесс, инвент-индустрию, бизнес и науку. Первые времена карантинных ограничений показали, что видеоконференции и для бизнес-ивентов, и для образовательных целей далеко не всегда оптимальны - сложно удержать внимание, нет необходимого "градуса" нетворкинга. Это привело к появлению ряда онлайн-ивент-сервисов с использованием VR. Такие технологии в текущем году имеют все шансы к форсированному росту.

2) В нынешних условиях важны не только сами по себе удаленные сервисы, но и защищенность данных в них. В этом смысле хорошую опору дает блокчейн, который используется, например, для электронного хранилища доказательств или даже в электронных судах. О блокчейне часто говорят в контексте создания стандартизированной базы так называемых паспортов вакцинации.

3) Актуальность сохранности данных и кибербезопасности будет подогревать интерес инвесторов к криптографическим технологиям.

4) Расширится использование искусственного интеллекта в различных отраслях – от медиа и логистики до, скажем, электронных судов по авторскому праву (уже есть примеры, когда АІ определяет подлинность загружаемого контента и "выносит вердикт").

5) В ближайшее время также состоится более тесное вплетение облачных технологий в бизнес и развлекательные сервисы. Особенно это пророчат облачному геймингу.

6) "Облака" требуют более шустрого интернет-соединения, так что развитие 5G и распространение широкополосного интернета значительно ускорится.

7) Пандемия заставила всех больше внимания уделять здоровью, и это не могло не сказаться на развитии умных гаджетов, которые "научились" измерять насыщение кислорода в крови, делать кардиограмму и многое другое. Учитывая наличие этих показателей в динамике, медики смогут начать более плотно работать с этой статистикой и быстрее реагировать. Сами же гаджеты в ближайшее время получат новую порцию датчиков и метрик и станут для человека ближе традиционного смартфона.

8) Усовершенствование смарт-часов и других умных устройств создаст базу данных для развития новых медицинских сервисов.

9) Нельзя не отменить перспективы развития клеточных технологий в создании еды будущего, хотя общество, в том числе научное сообщество, продолжит дискуссии относительно полезности "безферментного" молока, искусственного мяса и схожих продуктов.

10) Переход таких развлечений, как кинотеатры, в онлайн повлек за собой рост стриминговых платформ и онлайн-площадок в сфере интертеймента. Поскольку платная модель доходов для стриминговых сервисов оказалась в минувшем году успешной, эта сфера ожидает инвестиций и новых технологических решений.

11) Компании продолжат оптимизировать процессы, автоматизировать линии сборки и логистики, сочетая ручной труд и роботизацию.

12) Бизнесы все больше будут углубляться в data-анализ. И если раньше услуги data-инженеров могли позволить себе исключительно крупные компании, то сейчас сегмент будет расширяться, пытаясь достигнуть средних и даже малых предпринимателей.