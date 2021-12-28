Создатель Dogecoin: "Работать над криптопроектом ужасно"

Сооснователь криптовалюты Dogecoin Билли Маркус предупредил, что не вернется к работе над проектом. Он владеет лишь 220 тыс. DOGE и относит себя к обычным участникам сообщества, а не к руководству.

Об этом Маркус написал в Twitter. Свое нежелание работать над Dogecoin он объясняет отношением сообщества к разработчикам.

"Я никогда не буду этого делать. Работать над криптопроектом ужасно. Как я выяснил, чем больше делаешь для людей – тем больше они требуют и тем хуже относятся к тебе", – утверждает "отец" первого мем-коина.

Тем не менее он выразил уважение разработчикам, которые ведут проект уже более пяти лет после его ухода. Сам он подчеркнул, что все его публикации и заявления не делаются от лица Dogecoin в целом.

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"Я не член проекта. Я – член сообщества ... Я буду защищать тех, кто, на мой взгляд, активно делает сферу лучше, и сдерживать тех, кто не делает этого. Я буду говорить обо всем, о чем захочу", – заявил Маркус.

Он признался, что все еще владеет 220 тыс. DOGE. Согласно курсу криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 28 декабря это чуть больше $40 тыс.

При этом раньше Билли Маркус утверждал, что продал все свои монеты в 2015 году. Об этом он рассказал четыре года спустя, уточнив, что тогда его криптосбережения оценили в стоимость подержанного автомобиля Honda Civic.

Он заявил, что ненавидит, когда кого-то наделяют какими-либо полномочиями, потому что это разрушает сообщество и лишает добровольцев желания делать свой вклад. Поэтому он просит перестать называть его лидером Dogecoin.

"Я ничего никому не должен в этом пространстве ... Но мне нравятся веселые люди", – добавил сооснователь Dogecoin.

Кроме того, Маркус вступился за второго "отца" Dogecoin – Джексона Палмера, который тоже покинул проект, после чего неоднократно публично выражал разочарование в своей и других криптовалютах. "Я его не виню. На его месте любой человек бы так считал", – пишет мужчина.

"Он не фанат "крипты" и криптосообществ по тем же причинам, из-за которых я не фанат большой части этого пространства. Но все же я вижу кое-что хорошее, а он нет", – объяснил разницу с бывшим "напарником" Билли Маркус.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, он уже не впервые обращается к криптосообществу. Ранее он призвал перестать ему писать держателей другой "собачьей" монеты Shiba Inu.