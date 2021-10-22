Крупнейшая в мире сеть супермаркетов установит биткоин-банкоматы

Walmart – крупнейшая в мире розничная сеть c более 12 тыс. супермаркетов и 2,5 млн сотрудников в 28 странах мира – начала общеамериканский пилотный проект по установке криптобанкоматов. Теперь в 200 банкоматах с лейблом Coinstar можно будет купить биткоин и эфириум.

После завершения пилотного проекта и обработки массива данных в США будут развернуты еще 8000 криптокиосков. Об этом пишет Bloomberg.

Директор аффилированного с глобальной ритейл-сетью криптодивизиона Сэм Доктор оптимистичен: "Walmart увеличивает возможности доступа к владению биткоинами для все большего числа людей. В глазах скептиков этот шаг дает этой валюте дополнительную легитимность".

Для того чтобы воспользоваться криптовалютным аппаратом, покупатели должны будут внести в него банкноту. Далее они получат бумажный ваучер с кодом погашения. Прежде чем активировать код, клиентам необходимо будет создать учетную запись в приложении Coinme и выполнить проверку биографических данных.

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Комиссия за транзакцию будет составлять 11%. Она будет складываться из 4% комиссии за доступ к биткоин плюс дополнительные 7% комиссии за обмен наличных.

Комиссия традиционно довольно высока по сравнению с другими популярными платформами для торговли криптовалютой, такими как Binance или Coinbase. Они взимают комиссию в размере около 7%.

В тоже время специалисты Wallmart мыслят стратегически: в середине августа они разместили глобальный месседж о поиске специалиста по криптовалюте. Он будет разрабатывать и внедрять блокчейн-стратегии. Также специалист должен интегрировать инновации, касающиеся жизнеспособности цифровых валют, таких как биткоин.

Walmart – не единственная компания, сделавшая объявление о наборе криптоспециалистов. За несколько недель до этого, аналогичная вакансия со схожими профессиональными спецификациями была опубликована ее главным конкурентом Amazon.

Но флагманом стал PayPal, который имея 375 млн пользователей, запустил приложение Venmo. Инстумент позволяет топ-пользователям покупать, продавать и хранить цифровые валюты. Клиенты, использующие криптовалюту на Venmo, могут выбирать из четырех крипто-активов: биткоин, эфириум, лайткоин и биткоин кэш.

Все это указывает на целую тенденцию. Возможность покупателей приобретать товары и продукты используя криптовалюту уже стала долгосрочной макрофинансовной вводной для всех глобальных ритейлеров.

По данным независимого ресурса Statista, США продолжает быть лидером развития сети криптобанкоматов. В 2021 году в стране было 17 436 криптовалютных АТМ. При этом в стране по состоянию на 2018 год оперировали около 470 тыс. обычных банкоматов. Канада, занимает второе место – 1464 криптобанкоматов. На третьем месте – Великобритания с 200 устройствами.

Как писал OBOZREVATEL, американцы хотят владеть криптовалютой. Недавний опрос, проведенный международной фирмой по онлайн-исследованиям и анализу данных YouGov, показывает, что 27% жителей США поддержали бы предложение превратить биткоин в законное платежное средство, наряду с долларом..

Эти данные работают в качестве драйвера повышения цены биткоин в стратегической перспективе. И синхронизируются с траекторными проекциями. По прогнозам аналитика из Нидерландов, известного как Plan B, уже в декабре цена главной криптовалюты превысит психологическую отметку в $100 тыс. (2,6 млн грн). По данным криптобиржи Whitebit, курс биткоина 22 октября достиг $64 тыс.