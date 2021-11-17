Самое время зарабатывать: эфиру предсказали рост на 300%

До конца 2021 года у курса криптовалюты Ethereum (ETH) есть потенциал вырасти в четыре раза – при нынешнем курсе конечная точка движения стоимости токена составит $16,7 тыс. Таким образом, доход с каждой монеты превысит $12 тыс.

К такому выводу пришел бывший сотрудник инвестиционного банка Goldman Sachs и гендиректор телеканала Real Vision Рауль Пал. На своей странице в Twitter он допустил, что к началу 2022 года эфир может вырасти на 300%.

Свое мнение он аргументирует схожестью с паттерном, наблюдавшимся на графике Bitcoin в ноябре 2017 года. Тогда первая криптовалюта подорожала за месяц более чем на 100%, а ее курс достиг локального максимума на уровне $20 тыс.

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"Я не ожидаю совершенства (в прогнозе. - Ред.), но с учетом всего остального проделанного мною анализа в конце года весьма вероятно нечто вроде ралли от 100% до 300%", – пишет Пал.

Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, курс эфира по состоянию на 17 ноября составляет $4175. Таким образом, если довериться прогнозу Рауля Пала и приобрести токены ETH, в 2022 году можно сильно увеличить свое благосостояние.

Каждая купленная монета принесет около $12,5 тыс. Детали – на графике:

Стоит отметить, что никто не может точно предсказать, какой курс будет у эфира или другой криптовалюты через время. Поэтому все инвестиции в данный тип активов делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, 10 ноября альткоин установил исторический максимум на уровне $4,87 тыс. Но практически сразу после этого котировки перешли к снижению, и за неделю токен потерял 11% стоимости, а его капитализация упала до $498 млрд.