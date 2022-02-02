Редкость золота и удобство бумажных денег: финансисты назвали идеальную криптовалюту

Биткоин является уникальным активом, который следует рассматривать отдельно от остальных криптовалют. Он идеально совмещает свойства золота (редкость и долговечность) и фиатных денег (простота в использовании, хранении и транспортировке).

Об этом говорится в исследовании "Биткоин прежде всего" (Bitcoin First), которое подготовили эксперты одной из крупнейших финансовых компаний Fidelity Investmens. Аналитики утверждают, что BTC принципиально отличается от других цифровых активов.

В первую очередь, эта криптовалюта идеально сбалансирована между безопасностью, децентрализованностью, масштабируемостью и надежностью. Попытка улучшить любое из этих качеств неизбежно приведет к ухудшению другого, считают аналитики.

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И хотя биткоин нельзя считать лучшим средством для оплаты, этот актив на протяжении последних лет зарекомендовал себя как денежное средство и инструмент для инвестирования. Поэтому ни один из существующих криптовалютных проектов не сможет превзойти первую криптовалюту.

"BTC сочетает редкость и долговечность золота с простотой использования, хранения и транспортировкой фиатной валюты. К тому же у сети Bitcoin нет руководителей, она не выплачивает дивиденды и не имеет денежного потока", – считают в Fidelity Investmens.

Еще одним преимуществом этой криптовалюты перед другими является ее дефицитный и децентрализованный характер. В Fidelity рассматривает BTC как точку входа традиционных инвесторов на рынок цифровых активов.

Эксперты советуют инвесторам придерживаться одной из двух схем для инвестирования в цифровые активы:

сосредоточиться только на биткоине;

сосредоточиться на альткоинах, демонстрирующих свойства венчурного капитала.

"Мы не возьмем на себя смелость предсказывать, что когда-нибудь разнообразие денежных средств сократится до одного. Но мы действительно верим, что из-за очень мощного воздействия сетей в экосистеме цифровых активов будет доминировать одно денежное средство", – говорится в документе.

Стоит отметить, что Fidelity Investments – одна из связанных с криптовалютой компаний, которые стремятся привлечь традиционных инвесторов на рынок цифровых активов. Именно эта организация в ноябре 2021 года запустила в Канаде спотовый биржевой биткоин-фонд (ETF).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сенатор из американского штата Аризона предложила легализовать биткоин в качестве законного платежного средства. Теперь этот штат может стать первым, признавшим криптовалюту на высочайшем уровне, хотя это и противоречит Конституции США.