Разработчику Ethereum дали 5 лет тюрьмы за поездку в Северную Корею

Американский суд приговорил разработчика блокчейна Ethereum Вирджила Гриффита к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения за помощь Северной Корее в обходе санкции при помощи криптовалюты. Это должно стать примером для многих на фоне разговоров о том, сможет ли Россия избежать санкций таким же образом.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции США. В ноябре 2019 года Гриффит был арестован после апрельской поездки в Пхеньян, где он принимал участие в криптовалютной конференции.

По версии правоохранителей, мужчина участвовал в презентациях и консультировал местных экспертов по вопросу использования криптовалютных технологий и блокчейна для обхода санкций.

В 2021 году разработчик признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Это предполагает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Видео дня

Но благодаря сделке о признании вины, его наказание удалось значительно смягчить. При этом два года, что он находился под стражей, будут засчитаны в качестве уже отбытого срока. Также Гриффит должен будет выплатить $100 тыс. штрафа.

“Кое-кто утверждает, что мистера Гриффита преследуют за популяризацию криптовалюты, но дело не в этом. Он признал себя виновным за день до суда. Это было умышленное нарушение санкций, призванных избежать военного конфликта", – заявил судья, подчеркнув, что нарушитель поехал в Пхеньян, несмотря на то, что Госдепартамент США отказал ему в таком праве.

Кроме того, в электронной переписке тот признавался, что делился знаниями, чтобы помочь режиму Ким Чен Ына уклониться от санкций. В дальнейшем Гриффит планировал наладить схему обмена криптовалюты между КНДР и Южной Кореей и вербовать других разработчиков для такой же цели.

Выступая с последним словом, подсудимый извинился за содеянное, назвав это высокомерным и ошибочным решением. “Я усвоил урок. Мне до сих пор очень стыдно за то, что я сделал и оказался тут", – цитирует его CoinDesk.

Принятое решение и судья, и прокурор связывают с санкциями, которые были введены в отношении России из-за военного вторжения в Украину. Вынесенный приговор должен удержать Вирджила Гриффита и других криптовалютных разработчиков от нарушения американского закона о санкциях в дальнейшем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что северокорейские хакеры всего за несколько лет украли с бирж криптовалюты на $1,7 млрд. По данным прокуратура США, злоумышленники рассылали работникам бирж электронные письма со встроенным вредоносным кодом.