Северокорейские хакеры украли за несколько лет почти $2 млрд: вскрыта схема

Хакеры из КНДР всего за несколько лет украли с бирж криптовалюты на $1,7 млрд. Злоумышленники рассылали работникам бирж электронные письма, в которых был встроен вредоносный код.

Хакерские атаки происходили на протяжении долгого времени. Федеральная прокуратура США в Вашингтоне, округ Колумбия, недавно объявила, что Северная Корея несет ответственность за взломы бирж виртуальных активов в течение последних нескольких лет, сообщает Newsis.

В обвинительном заключении от 13 октября Федеральная прокуратура США заявила: "В этом иске о конфискации правительство США обнаружило, что хакеры, связанные с Северной Кореей, вступили в сговор с другими преступниками по отмыванию денег, чтобы украсть виртуальные активы с трех бирж виртуальных активов и отмыть доходы".

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Хакеры "работали" по всему миру

Преступники украли виртуальных активов на $75 млн с биржи в Словении в 2017 году. Также $25 млн было украдено с индонезийской биржи в 2018 году и $12 млн у финучреждения в Нью-Йорке в прошлом году. По данным исследователей, сумма в $1,7 млрд была украдена за несколько лет.

Согласно отчету группы экспертов комитета ООН по санкциям за 2019 год, хакеры из Северной Кореи атаковали Upbit, южнокорейскую биржу виртуальных активов, и украли миллиарды вон в Ethereum. В ходе двух атак на Bithumb в 2017-м было украдено $7 млн. Пострадали также и другие биржи.

Среди известных хакеров из Северной Кореи – Пак Джин Хек, Чон Чан Хек и Ким Ир. В феврале в Штатах им было предъявлено обвинение в попытке украсть $1,3 млрд у банков и предприятий по всему миру. Калеб Алаумари, который помогал им отмывать деньги, был приговорен к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения.

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