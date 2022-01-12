Путь к успеху – это марафон: ветеран армии вышел на пенсию и стал криптомиллионером

Ветеран Вооруженных сил США Кваме Стовер стал криптовалютным миллионером и теперь учит других искусству заработка на цифровых активах. При этом он не намерен останавливаться на достигнутом и в ближайшие пять лет собирается стать миллиардером.

Как сообщает The Sun, во время службы в армии житель штата Северная Каролина самостоятельно изучал фондовый рынок. Получив необходимые знания, он начал вкладывать свое жалование в биткоин, а после 13 лет службы решил выйти на пенсию досрочно и посвятить свое свободное время криптовалюте.

Сейчас Стоверу 34 года, а его портфель криптоактивов оценивается в миллион долларов. Львиную долю своего времени бывший военный просвещает других людей в области цифровых активов – он написал детскую книгу о криптограмотности, а также разработал серию онлайн-курсов для трейдеров-любителей.

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"Вы не поймете этого за одну ночь, и это не лотерея. Криптовалюта может принести большую прибыль, изменив вашу жизнь. Но не изучая и не оттачивая свои навыки, вы не добьетесь успеха", – говорит криптомиллионер.

С коллегой по службе Стовер основал инвестиционную компанию Capital Gains Investment Group. Вместе они, помимо вложений в традиционные акции, опционы и криптовалюты, обучают желающих финансовой грамотности.

Сейчас у партнеров по бизнесу насчитывается свыше 280 клиентов. "Обучение – это прекрасно, но видеть истинные изменения и рост в другом человеке – это поистине удивительное чувство", – считает американец.

Кваме решительно настроен обзавестись статусом миллиардера в ближайшие пять лет, но собирается достичь этой цели весьма необычным способом. Инвестор хочет не иметь заветную сумму на собственном банковском счете, а намерен помочь заработать миллиард другим.

Кроме того, он активно публикует в соцсетях, где он известен как "Крипто Кваме", снимки со своим "трофеем" – красным суперкаром Lamborghini. Также мужчина делится с подписчиками трейдерскими мудростями, главная из которых: путь к успеху – это марафон, а не спринт.

При этом важно знать, что в интернете имеется много советов насчет покупки тех или иных криптовалют, но курс такого рода активов предсказать невозможно. Из-за их волатильности все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об американце Джоне Поле Барике из Техаса, который бросил университет ради майнинга биткоина. В итоге он создал собственную криптоферму, которая ежедневно приносит ему $40 тыс.