Студент бросил вуз ради биткоина: криптовалюта сделала его миллионером

Американец, который в школьном возрасте увлекся криптовалютами, позже бросил колледж, чтобы заняться майнингом. Он утверждает, что этот вид занятости позволяет ему зарабатывать $1,3 млн в месяц.

Как сообщает The Sun, в 2012 году будучи школьником Джон Пол Барик из Остина, штат Техас, купил порядка 20 биткоинов на $1400 и параллельно с учебой торговал криптовалютой. Сейчас 24-летний мужчина признается, что в то время он и подумать не мог, что это занятие сделает его миллионером.

"Меня привлек тот факт, что для покупки монет не нужно достигать определенного возраста. Но я не ожидал, что это будет так популярно", – говорит он.

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Первую свою майнинговую установку Джон собрал в подвале родительского дома в 2017 году. Он утверждает, что отец и мать поддерживали его начинания.

"Впервые идея создать собственную майнинговую ферму возникла, когда в 2013 году мой учитель по английскому задал классу разработать бизнес-план. Я это сделал и начал покупать на eBay видеокарты, чтобы запускать майнеры в ящике из-под молока у себя дома", – вспоминает Барик.

Вскоре американец расширил бизнес – нанял нескольких друзей, с которыми создавал в подвале майнинговые установки и продавал их по Интернету. Так были заработаны первые $2 млн.

Это позволило Джону съехать из родительского дома и расширить бизнес. На фоне резкого скачка курса биткоина предприниматель бросил учебу в Университете Северной Каролины и арендовал склад, где построил майнинговую ферму.

"Колледж – огромный долг для всех, кроме студентов инженерных и научных направлений. Тебе не нужна ученая степень, чтобы добиться успеха. Надо просто несколько лет упорно трудиться", – считает криптомиллионер.

Джон продолжает заниматься майнингом. Его криптоферма насчитывает 23 работника, которые обслуживают порядка 1300 компьютеров, а ежедневный доход предприятия составляет $40 тыс.

"Я люблю путешествовать, регулярно катаюсь на лыжах и загораю на пляже. Еще мне нравится наблюдать, как компания положительно влияет на сотрудников, клиентов и болельщиков", – признается Барик.

Кроме того, он вкладывает большую часть денег в расширение бизнеса. В 2022 году молодой мужчина планирует открыть еще один офис в штате Оклахома.

Джей Пи, как его называют друзья, также прославился в TikTok. Он регулярно делится с 485 тыс. подписчиков своими идеями и шутками по поводу бизнеса. Некоторые ролики Джона набирают десятки миллионов просмотров.

При этом следует помнить, что криптовалюты являются крайне волатильным активом. Поэтому все инвестиции в этот сектор следует делать максимально осторожно и исключительно на свой страх и риск.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о мужчине, который в молодости за бесценок купил тысячи биткоинов, но мать выкинула его старый ноутбук с этой криптовалютой. Таким образом, он лишился состояния в $461 млн и столкнулся с депрессией.