Против биткоина и Ethereum: одна из крупнейших стран выпускает национальную криптовалюту

Индия решила присоединиться к списку стран, которые выпустят цифровую валюту центрального банка (CBDC). Государственная криптовалюта – цифровая рупия – появится уже до конца текущего финансового года, а другие криптовалюты, в частности Bitcoin и Ethereum, обложат налогом.

Об этом, выступая в парламенте 1 февраля, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман. Представляя проект государственного бюджета на 2022 год, она сообщила, что Резервный банк Индии (RBI) не собирается запрещать криптовалюту вопреки тому, что сообщалось ранее.

По словам главы индийского Минфина, выпуск CBDC даст большой импульс цифровой экономике Индии, а также удешевит систему управления валютой и сделает ее эффективнее. "Поэтому предлагается учредить цифровую рупию с использованием блокчейна и других технологий, которая будет выпущена Резервным банком Индии в 2022-23 годах", – сообщила Ситхараман.

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Ее коллега, министр торговли и промышленности Пиюш Гоял, уточнил, что цифровая рупия станет официальным и законным платежным средством в Индии. "RBI выпустит эту официальную цифровую валюту, чтобы Индия не отставала от новых технологий, таких как блокчейн и другие, которые развиваются в мире", – добавил он.

При этом Индия не станет признавать законным платежным средством так называемые "частные криптовалюты" – то есть, те, выпущенные не Резервным банком (включая, биткоин и Ethereum). "Люди могут хранить их в качестве активов, но в таком случае они будут обложены 30-процентным налогом", – предупредил министр.

Нирмала Ситхараман отметила, что налог в размере 30% будет наложен и на доход от транзакций с криптовалютой. При этом действие любых вычетов и льгот на такой налог исключается.

И хотя такая ставка достаточно высока, местное криптосообщество видит в таком решении RBI позитивный знак. Это может приблизить страну к легализации криптовалют вместо полного запрета, о которой ходили слухи в 2021 году.

Принятие CBDC в мире

Если планы индийских властей осуществятся, эта страна станет одной из крупнейших в мире, которая выпустит цифровую валюту центрального банка. Согласно данным Атлантического совета официально CBDC были введены в 9 странах мира (в Нигерии, на Багамских островах, а семь островных государств в Карибском бассейне решили ввести общую валюта DCash), еще в 71 (в том числе и Украине) такие проекты находятся на различных этапах разработки.

Одной из крупнейших стран, объявивших о намерении выпустить регулируемую государством криптовалюту, стала КНР. В Народном банке Китая утверждают, что у местной CBDC насчитывается более 261 млн уникальных пользователей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что основатель Ethereum Виталик Бутерин вступился за CBDC. По его словам, главное преимущество такого платежного средства – прозрачность системы госзакупок, поскольку победитель аукциона будет определяться смарт-контрактом.