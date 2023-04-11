"Просто узнал об этом": экс-футболист сборной Украины сделал инвестиции в криптовалюту

Бывший игрок столичного футбольного клуба "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец активно следит за ситуацией на криптовалютном рынке. Кроме того, он сам инвестировал в виртуальные активы.

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Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Вацко Light, однако, какие именно активы он предпочитает, спортсмен не указал. "У меня есть коммерческая недвижимость в Киеве, разные инвестиции в акции, криптовалюту", – признался футболист.

Самым фундаментальным средством инвестиций для себя Кравец назвал коммерческую недвижимость. Впрочем, он признался, что именно по этому направлению за последний год он денег не получил – из-за войны бизнес у его арендаторов не выдался, поэтому арендную плату он решил с них не брать.

Сколько дохода ему принесли инвестиции в криптовалюту и собирается ли он продвигаться на этом направлении на профессиональном уровне, Артем Кравец не сказал. Однако экс-динамовец вспомнил, как "по воле случая" с сентября 2017 года начал следить за ситуацией в индустрии.

"Просто узнал об этом. Мне один мой знакомый сказал: "Если тебе нужно купить или продать Bitcoin или Ethereum, обращайся". Я: "А что это такое?" Он такой: "Криптовалюта". Ну, и я с тех пор (слежу за криптовалютой. – Ред.)", – рассказал Кравец.

Впрочем, давать финансовые советы по покупке тех или иных активов спортсмен отказался. "Советовать по этому делу – это не очень благодарная работа", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров вызвался стать одним из первых пользователей цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ) в Украине – э-гривне. Также он готов получать зарплату в этой криптовалюте.

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