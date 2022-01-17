Пассажиры "Укрзалізниці" были под угрозой: в Одессе раскрыли "черную" криптоферму. Фото

В Одессе обнаружили центр по майнингу криптовалют, который нелегально работал от региональной электросети. Таким образом спецслужбы предотвратили нанесение государству ущерба на миллионы гривен и угрозу для пассажиров "Укразалізниці".

Как сообщили в областном управлении Службы безопасности Украины, двое одесситов оборудовали "черную" криптоферму в арендованном складском помещении на территории города, где их и задержали с поличным. Сейчас они под стражей, поскольку идет расследование для привлечения их к ответственности.

Часть полученных преступным образом цифровых активов им удалось конвертировать в валюту и вывести за границу, а остальные они хранили на своих криптокошельках. Сколько злоумышленникам удалось получить таким образом, не уточняется.

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В Службе безопасности отметили, что противоправная деятельность нарушителей могла привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере Украины. В частности, авариям на железной дороге.

"Нейтрализация нелегального бизнеса позволила предотвратить миллионные бюджетные убытки, точный размер которых установит экспертиза", – добавили в СБУ. Отмечается, что электроэнергия похищалась в промышленных масштабах.

Во время обысков спецслужащие правоохранительных органов обнаружили более 100 ASIC-майнеров, компьютеры, средства связи и документацию. Все вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу.

Чтобы установить все обстоятельства случившегося, начато досудебное расследование. Однако в "Укрзалізниці" подтвердили кражу электроэнергии компании, в связи с чем была инициирована служебная проверка.

Стоит отметить, что этот случай незаконного подключения "черных" майнеров к государственным энергосетям уже не первый. Ранее в Киевской области была обнаружена незаконная криптоферма в землянке на территории леса – она питалась от неработающего сельхозпредприятия.

Также OBOZREVATEL сообщал о похожем предприятии в Днепропетровской области. Майнинг-ферма находилась на неработающей резервной подстанции одного из коммунальных предприятий.