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"Отец" биткоина назвал эту криптовалюту мошенничеством

Станислав Кожемякин
Криптовалюты
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Защитники биткоина удивились таким яростным атакам на первую криптовалюту

Австралийский бизнесмен Крейг Райт, настаивающий на том, что именно он является создателем биткоина, считает, что курс этой криптовалюты может расти только из-за обмана инвесторов. Он призывает не пользоваться биткоином из-за его неэффективности.

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"Откуда берутся эти заявляется, что BTC достигнет исторического максимума. Он не используется, у него нет ни полезности, ни других функций. Пожалуйста, объясните мне, почему он должен расти, кроме как по причине схемы Понци или криптопирамиды. BTC не может быть эффективной платежной системой", – писал Райт в Twitter.

Комментаторы удивились, что "создатель" первой криптовалюты может так яростно атаковать свое же детище. Крейгу Райту напомнили о причинах глобального доминирования биткоина, включая ограниченную эмиссию этой криптовалюты, использование консенсуса Proof-of-Work для ее добычи и ее безопасность.

Но и это не убедило "отца" биткоина. Он возразил, что Proof-of-Work – это не особенность первой криптовалюты, которая превозносит ее над остальными монетами, а лишь инструмент для работы с BTC.

По словам Райта, безопасность тоже не является уникальной характеристикой биткоина и не заложена в его код. Криптовалюта может быть защищена, если используется пользователями, если она распространена и масштабируется.

На австралийца также не произвел впечатление аргумент, что биткоин активно используют для хеджирования финансовых рисков и как инструмент для борьбы с инфляцией. Но ему напомнили об анонимности транзакций с BTC, заключенных вне централизованных криптобирж.

Как известно, Крейг Райт утверждает, что именно он скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото и является создателем первой криптовалюты. В 2019 году он даже безуспешно пытался оформить на себя авторское право на "белую книгу" и исходный код биткоина.

Но это не мешает ему систематически критиковать BTC. Единственным цифровым активом, который остается верным оригинальному протоколу биткоина, Райт называет криптовалюту Bitcoin Satoshi Vision (BSV). В 2018 году она была создана группой разработчиков, отколовшихся от команды проекта Bitcoin Cash, который в свою очередь за год до этого стал хардфорком биткоина.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о суде Крейга Райта с криптоактивистом Питером МакКормаком, который называл его мошенником и отрицал, что тот создал биткоин. Английский суд отказался признавать эти заявления клеветническими, но присудил Райту символическую компенсацию в 1 фунт стерлингов.

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