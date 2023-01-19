"Отец" биткоина назвал эту криптовалюту мошенничеством

Австралийский бизнесмен Крейг Райт, настаивающий на том, что именно он является создателем биткоина, считает, что курс этой криптовалюты может расти только из-за обмана инвесторов. Он призывает не пользоваться биткоином из-за его неэффективности.

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"Откуда берутся эти заявляется, что BTC достигнет исторического максимума. Он не используется, у него нет ни полезности, ни других функций. Пожалуйста, объясните мне, почему он должен расти, кроме как по причине схемы Понци или криптопирамиды. BTC не может быть эффективной платежной системой", – писал Райт в Twitter.

Комментаторы удивились, что "создатель" первой криптовалюты может так яростно атаковать свое же детище. Крейгу Райту напомнили о причинах глобального доминирования биткоина, включая ограниченную эмиссию этой криптовалюты, использование консенсуса Proof-of-Work для ее добычи и ее безопасность.

Но и это не убедило "отца" биткоина. Он возразил, что Proof-of-Work – это не особенность первой криптовалюты, которая превозносит ее над остальными монетами, а лишь инструмент для работы с BTC.

По словам Райта, безопасность тоже не является уникальной характеристикой биткоина и не заложена в его код. Криптовалюта может быть защищена, если используется пользователями, если она распространена и масштабируется.

На австралийца также не произвел впечатление аргумент, что биткоин активно используют для хеджирования финансовых рисков и как инструмент для борьбы с инфляцией. Но ему напомнили об анонимности транзакций с BTC, заключенных вне централизованных криптобирж.

Как известно, Крейг Райт утверждает, что именно он скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото и является создателем первой криптовалюты. В 2019 году он даже безуспешно пытался оформить на себя авторское право на "белую книгу" и исходный код биткоина.

Но это не мешает ему систематически критиковать BTC. Единственным цифровым активом, который остается верным оригинальному протоколу биткоина, Райт называет криптовалюту Bitcoin Satoshi Vision (BSV). В 2018 году она была создана группой разработчиков, отколовшихся от команды проекта Bitcoin Cash, который в свою очередь за год до этого стал хардфорком биткоина.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о суде Крейга Райта с криптоактивистом Питером МакКормаком, который называл его мошенником и отрицал, что тот создал биткоин. Английский суд отказался признавать эти заявления клеветническими, но присудил Райту символическую компенсацию в 1 фунт стерлингов.

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