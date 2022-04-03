"Грязные" биткоины атакуют Украину: как проверить отправителя на мошенничество

По данным Chainalysis, количество незаконных криптовалютных транзакций по итогам 2021 года показало рост на 79%. И сейчас, в условиях войны, когда украинцы кооперируются для финансовой помощи ВСУ и друг другу, остро встал вопрос защиты кошелька от поступления на него "грязных" денег.

На фоне войны и после принятия ЗУ "О виртуальных активах" криптовалюта – один из способов финансовой поддержки как внутри государства, так и извне. Ряд компаний, в том числе биржи криптовалют, перечисляют миллионы гривен на поддержку ВСУ. Регистрация на платформах, благодаря партнерству Дія с крупнейшей европейской биржей WhiteBIT, была сокращена до 1 минуты вместо 24 часов, чтобы украинцы могли мобилизовать свои силы в поддержку страны.

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Вместе с тем, криптовалютный кошелек и активы, хранящиеся на нем, очень легко "загрязнить", и это, по словам экспертов по безопасности, стало настоящей проблемой сегодня. Мало кто думает о чистоте кошелька, оформляя покупку криптоактивов на онлайн-обменнике, P2P-платформе либо через посредника, скажем, в Telegram-канале, которые никак не могут или не хотят проверить отправителя активов на ваш счет.

Мало кто думает об этом, даже получая гуманитарную помощь в криптовалюте на свой кошелек.

OBOZREVATEL разобрался, как происходит "загрязнение" кошелька, чем чревато попадание таких активов на счет, а также какие простейшие действия нужно предпринять, чтобы не потерять "репутацию" своего кошелька и избежать блокировки или изъятия средств регулятором.

Как и почему "пачкаются" кошельки

В 2021 году число киберпреступлений достигло нового исторического максимума. Так, если по результатам 2020 года на незаконные счета поступило $7 млрд, то в 2021 эта цифра удвоилась.

Преступники, которые были идентифицированы исследователями Chainalysis как адреса, связанные, например, с даркнетом или финансированием терроризма, проводят с ни о чем не подозревающими криптоинвесторами операции по обмену криптовалют или продаже. Таким образом "загрязненная" криптовалюта попадает на кошелек, который после такой операции становится "грязным".

Чем чревато "загрязнение" кошелька

Обменные сервисы, которые работают по принципу "peer-to-peer", сторонние сервисы, Telegram-каналы – не могут валидировать транзакции, или не хотят. То есть проверять операцию по всем необходимым пунктам. Поэтому, покупая на таком сервисе криптовалюту, есть риск, что на аккаунт попадут "загрязненные" средства.

Чем это чревато пользователю: тем, что попадая с "загрязненного" адреса на кошелек, даже одна миллионная сатоши (0,00000001 биткоина) "помечает" его как связанный с преступной деятельностью. Как результат: блокировки кошельков, вероятные судебные разбирательства и заморозка средств на время следствия и так далее.

Такие адреса в глобальной системе блокчейна уже имеют "запятнанную" историю. Впоследствии пользователь, который получил криптовалюту со стороннего сервиса на свой биржевой счет, может столкнуться с задержкой поступления средств на 72 часа, временной блокировкой аккаунта, пока биржа не проведет сверку документов. В ходе каждой такой проверки CEX должна подтвердить информацию о происхождении средств на счету. Если же проверку адреса инициировал регулятор, то подобная проверка может затянуться вплоть до 30 дней, и не факт, что активы будут в итоге разблокированы.

Несмотря на масштабы проблемы, при необходимости крайне легко проверить, связан ли криптокошелек с преступной деятельностью. Таким образом можно обезопасить себя от попадания таких активов на свой счет.

Простейшая гигиена покупки криптовалюты

Это не значит, что покупать криптовалюту или обменивать ее можно только на централизованных биржах криптовалют. Хотя, разумеется, это значительно безопаснее, поскольку CEX-биржи проверяют "чистоту" активов на постоянной основе, соответствуют требованиям KYC и AML (Anti-Money Laundering), уточняют представители WhiteBIT

Даже совершая покупку или обмен криптовалюты через сторонний сервис, пользователь может запросить адрес, с которого на его криптокошелек поступят средства, чтобы проверить его. Для проведения проверки на украинском рынке биржей WhiteBIT уже был имплементирован специальный инструмент: Anti-Money Laundering (AML) чекер.

Получив адрес, с которого будут зачислены активы на ваш счет, его необходимо самостоятельно валидировать:

скопировать адрес, вставить в адресную строку;

нажать "Проверка";

получить результат: связан ли этот адрес с даркнетом, отмыванием средств, терроризмом, гемблингом и так далее.

Таким образом происходит предупреждение неправомерной деятельности в финансовом секторе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что крупнейшая криптовалютная биржа Европы собрала и направила около 100 млн гривен на помощь Украине. Узнайте имя своего героя по ссылке.

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