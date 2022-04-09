НБУ заморозил курс доллара до конца войны

Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн. Таким его будут держать минимум до окончания действия военного положения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. Он подчернкнул: возвращение же к привычному – плавающему – курсу будет постепенным, дабы страна избежала резких потрясений.

"В первый день войны мы заморозили курс на последнем довоенном уровне – 29,25 грн/доллар. И на этом уровне мы планируем держать его по меньшей мере до окончания состояния войны. Все возможности для этого имеются", – рассказал Николайчук.

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После этого, по его словам, НБУ будет постепенно возвращать плавающий курс. В частности:

снимать административные ограничения;

сокращать свое присутствие на рынке.

"Но это возобновление стандартной работы и валютной политики Нацбанка будет очень постепенным. Чтобы мы смогли избежать резких потрясений", – объяснил заместитель главы НБУ.

Ранее же глава НБУ Кирилл Шевченко анонсировал ослабление валютных правил уже в скором времени. Сделать это, по его словам, дает возможность стабилизация курса доллара.

"Для нас главное, что банковская система ликвидна, что она работает. Теперь нужно постепенно возвращать весь объем присущих ей функций", – отметил он.

При этом глава Нацбанка обратил внимание на то, что частично валютные правила уже послаблены. В частности:

расширен перечень трансграничных переводов для волонтеров;

сокращены сроков расчетов по экспортно-импортным операциям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ также разъяснили, что формально каждый ребенок может вывезти за границу наличные до 10 тыс. евро в эквиваленте. Таким образом, лимит валюты (без подачи декларации) для матери с тремя несовершеннолетними детьми составляет не 10 тыс., а 40 тыс. евро.