На "отца" криптовалюты Shiba Inu подают в суд: Шитоши Кусаму хотят раскрыть

Криптовалюта Shiba Inu (SHIB) и ее создатель, называющий себя Шитоши Кусама, попали в скандал, который грозит вылиться в судебное разбирательство. Канадская медицинская платформа Ask The Doctor вознамерилась подать иск с требованием раскрыть личность Кусамы.

Конфликт начался с того, что в Ask The Doctor решили разыграть электрокар Tesla среди своих подписчиков в Twitter, которые продадут все SHIB и купят крипватолюту Floki Inu (FLOKI). В ответ на это Кусама обвинил медицинский проект в мошенничестве.

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Ответа долго ждать не пришлось – канадцы назвали Шитоши мошенником в ответ. Также они указали на то, что создатели мошеннической криптовалюты Squid Game, которые скрылись с $3 млн инвестиций, частично вывели деньги через SHIB.

"Почему Шитоши Кусама не раскрывает свою личность? Так мошенникам легче скрыться от правоохранительных органов и следователей. SHIB - это афера Shib Army (самоназвание сообщества этой криптовалюты. – Ред.), из которых 99% – это боты, а 1% реальных промыли мозг", – говорится в удаленном на данный момент твите Ask The Doctor.

Кроме того, они утверждают, что обратились к крупным международным биржам с просьбой убрать Shiba Inu. Но на этом в компании решили не ограничиваться и объявили об обращении в суд.

"Завтра мы инициируем процедуру подачи первоначального иска против Shib Inu и Шитоши Кусамы в Великобритании. Наша обязанность – защитить криптосообщество от этих потенциальных мошенников. Мы узнаем их личности", – предупредили в медицинском проекте.

При этом представители платформы не объяснили, зачем они инвестировали деньги в "мошенническую" криптовалюту – 1 декабря стало известно, что криптобаланс Ask The Doctor пополнили на 31 млрд токенов SHIB (около $1,5 млн). Впоследствии все монеты были проданы – вместо них были куплены FLOKI.

"Подскажите своим юристам, что покупать подтвержденный аккаунт с целью обмана других людей – незаконно. Скажите им, что незаконно брать деньги у людей за услугу, которую вы не предоставляете. Если вы действительно хотите меня взять, приходите и попробуйте", – ответил на угрозы Кусама.

Любопытно, что "война слов" стоила Ask The Doctor значительной доли аудитории в Twitter – 21 и 22 декабря от микроблога с советами медиков отписались 10 тыс. человек из 57 тыс. подписчиков. Вероятно, поэтому со страницы проекта удалили все твиты, связанные с конфликтом. Так что, будет ли в действительности подан иск, осталось неясным.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, предпринимательница и сестра основателя Facebook Марка Цукерберга назвала взлет курса криптовалюты Shiba Inu самой безумной вещью в своей жизни. Она советует инвестировать деньги, в том числе и в этот проект.