Откусит и не подавится: в Bank of America назвали главную угрозу для Ethereum

Одно из крупнейших финансовых учреждений США Bank of America сравнило криптовалюту Solana с платежной системой Visa. В банке допускают, что в обозримом будущем этот блокчейн превзойдет сеть Ethereum, криптовалюта которой является второй по капитализации.

Об этом, как сообщает Business Insider, говорится в записке глобального стратега организации по криптовалюте и цифровым активам Алкеша Шаха. Документ 11 января получили клиенты Bank of America.

По его словам, Solana оптимизирована для потребительского использования. Это включает микроплатежи, децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные сети (Web3).

Такой успех обусловлен внедрением инновационного консенсуса Proof-of-History. Сама сеть при этом характеризуется высокой пропускной способностью, низкой стоимостью транзакций и простотой в использовании.

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Блокчейн Solana был запущен в марте 2020 года. С тех пор в сети было совершено свыше 50 млрд транзакций и выпущено более 5,7 млн NFT, курс нативного токена SOL вырос на 4000%, а объем рыночной капитализации ($47 млрд) вывел эту криптовалюту на пятое место в мире. Всего к сети Solana присоединились более 400 проектов.

"Solana может стать Visa экосистемы цифровых активов", – считает Шах. Он допускает, что этот блокчейн способен "откусить" часть доли рынка Ethereum, благодаря чему курс SOL вырастет еще сильнее.

Стоит отметить, что аналитики неоднократно сравнивали скорость различных блокчейнов и кредитных систем. В Visa заявляют о теоретической способности обрабатывать не менее 24 тыс. транзакций в секунду (TPS), но ее средний показатель составляет около 1700.

Скорость сети Ethereum составляет 15 TPS. Основатель второй крупнейшей криптовалюты в мире Виталик Бутерин утверждает, что за счет масштабируемости пропускная способность увеличится до 100 тыс. TPS. При этом средняя скорость транзакций Solana оценивается в 59 тыс. TPS.

Но несмотря на столь лестные заявления, Алкеш Шах отметил неидеальность сети Solana. Он утверждает, что этот блокчейн отдает приоритет масштабируемости за счет децентрализованности и безопасности, что приводит к периодическим сбоям.

На этом фоне эксперт назвал сеть Avalanche "попыткой найти золотую середину" между безопасностью Ethereum и скоростью Solana. Это может сделать ее лучшим блокчейном для сектора децентрализованных финансов (DeFi).

При этом необязательно должен быть только один альтернативный блокчейн (помимо Bitcoin). Подводя итог, Шах отметил, что каждый из них может найти свое применение.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в Visa не исключают, что в ближайшие пять лет криптовалюты могут стать широко используемыми в качестве средства платежа. А генеральный директор компании Альфред Келли назвал биткоин, стейблкоины и прочие альткоины частью стратегии организации.