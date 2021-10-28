В Twitter появятся чаевые в биткоинах: кто их получит

Все больше компаний, стран и стартапов используют биткоин. В этой связи создатель Twitter Джек Дорси объявил, что его социальная сеть позволит пользователям давать чаевые другим авторам контента, используя эту криптовалюту.

Для этого Twitter запустил платежную платформу Strike. Она, по утверждению разработчиков, позволит фолловерам использовать донаты – добровольные переводы денег авторам контента для получение выплат в криптовалюте биткоин. Комиссии за такие чаeвые не будет, пишет Nasdaq.

Аналитики биржи считают, что это хорошая новость. "Созданная Twitter "банка для чаевых", в которую институциональные фолловеры могут класть бонусы для лучших создателей контента, демонстрирует воплощаемый вариант использования этих криптоденег для социального блага", – считают в Nasdaq.

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Дорси утверждает, что разделяет и будет продвигать философию биткоина. Ключевая составляющая этой криптофилософии – децентрализация. И этот подход, по мнению основателя Twitter, должен, применяться к монетизации.

В этом контексте, считает Дорси, стоит задуматься, что если бы значительный пул инфлюенсеров озвучил бы в чатах сетей вопрос о дивидендах в биткоин, то многие платформы были бы вынуждены считаться с их мнением. Ведь пользователи, которые генерируют доходы социальных сетей, должны получать релевантную и справедливую компенсацию.

В соответствии с идеалами биткоина, было бы справедливо, если бы не только Twitter, но и другие социальные платформы приняли решение о выплате ведущим создателям контента дивидендов в биткоинах, считает Дорси.

Так, наряду с Twitter, у других мощных платформ – YouTube, TikTok и Snapchat – также есть программы монетизации, похожие на дивиденды для инфлюенсеров. В них создатели контента получают часть рекламных денег, которые вкладываются в платформы.

Однако для входа в эти программы монетизации, существуют жесткие барьеры. Например, требования YouTube гласят: для того, чтобы участвовать в их программе, нужна тысяча подписчиков

А пока разработчики платформ и инфлюенсеры дебатируют о биткоине, этот платежный ресурс открывает новые возможности и горизонты. По прогнозам аналитика из Нидерландов, известного как Plan B, уже в декабре цена главной криптовалюты превысит психологическую отметку в $100 тыс. (2,6 млн грн).

Как писал OBOZREVATEL, недавний опрос показывает, что 27% жителей США поддержали бы предложение превратить биткоин в законное платежное средство, наряду с долларом. По данным Cryptocurrency exchange WhiteBIT, курс биткоина и по состоянию на 28 октября составляет $60,9 тыс.