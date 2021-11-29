Молодой отец назвал своего ребенка в честь криптовалюты

Фанаты криптовалюты со всего мира по-разному выражают свою преданность любимым токенам. Но один из них пошел дальше всех и назвал новорожденного сына в честь блокчейн-платформы и одноименной криптовалюты Cardano (ADA).

Об этом пользователь Twitter по имени Бруно сообщил 28 ноября на собственной странице в микроблоге, чем вызвал немалый ажиотаж. "Мой первый сын, родившийся 25 ноября 2021 года. Его зовут Кардано", – подписал новоиспеченный отец фото с ребенком.

Мужчина также призвал подписчиков делиться этой новостью, "если они любят ADA". Многие последовали его призыву: по состоянию на 29 ноября публикация набрала более 200 "ретвитов" и свыше 1,7 тыс. "лайков".

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Любопытно, что после этой публикации курс Cardano устремился вверх. По данным криптобиржи WhiteBIT, с 28 до 29 ноября стоимость одного токена увеличилась на 6% и достигла отметки в $1,6.

Среди комментаторов отметился и генеральный директор компании Input Output и создатель Cardano Чарльз Хоскинсон. "Добро пожаловать в мире, малыш Кардано", – написал он.

Однако далеко не все поддержали выбор такого имени для ребенка. Среди самых ярких комментариев к фотографии милого малыша можно найти такие записи:

"Это пример жестокого обращения с детьми, братан";

"За что ты ненавидишь своего ребенка?";

"Максимальный кринж";

"Могло быть и хуже, например, Safemoon;

"У тебя еще есть время исправить эту ужасную ошибку!".

Другие комментаторы отметили, что все младенцы прекрасны, вне зависимости от их имени. Также недоброжелателям напомнили, что блокчейн Cardano был назван в честь итальянского философа Джероламо Кардано, который считается одним из самых влиятельных математиков эпохи Возрождения.

Кроме того, сокращение ADA является отсылкой к английскому математику Аде Лавлейс. Она известна как первый программист в истории и создательница описания вычислительной машины Чарльза Бэббиджа.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Cardano оказалась одной из самых популярных криптовалют ноября в соцсети Twitter. Пользователи микроблогов упомянули ее почти 900 тыс. раз.