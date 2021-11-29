Обсуждает весь Twitter: топ-10 криптовалют месяца

В ноябре биткоин оказался самой популярной криптовалютой в соцсети Twitter – пользователи микроблогов упомянули его более 10 млн раз. Также обсуждались и другие крупные криптовалюты – Ethereum, Shiba Inu и прочие.

Об этом свидетельствуют данные платформы агрегации и анализа данных крипторынка CryptoRank. В целом топ-10 самых упоминаемых токенов выглядит так:

Bitcoin (BTC) – 10 710 315 упоминаний;

Shiba Inu (SHIB) – 4 024 575;

Ethereum (ETH) – 2 747 488;

PancakeSwap (CAKE) – 1 862 156;

Dogecoin (DOGE) – 1 760 398;

Solana (SOL) – 1 318 662;

SafeMoon – 1 062 273;

Tezos (XTZ) – 980 792;

Cardano (ADA) – 899 510;

CateCoin (CATE) – 699 840.

Видео дня

Согласно данным CryptoRank, в ноябре упоминаемость почти всех криптовалют в соцсети снизилась, тогда как Bitcoin увеличилась на треть. Но это оказалось не пределом – больше, чем у биткоина, упоминаемость в Twitter выросла у CateCoin, на 117%.

CateCoin – это доступный в сети Binance мем-токен с функцией децентрализованной мем-платформы. 35% монет принадлежат основателям проекта – их получают контент-провайдеры, чьи мемы принимаются и получают не менее 100 лайков и 10 комментариев.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в октябре другая аналитическая платформа ICO Analytics назвала самой популярной криптовалютой Twitter октября токен Shiba Inu. В этом месяце на эту монету приходилось 22% упоминаний всех криптоактивов.

В то же время, за минувший год Dogecoin оказался самым популярным интернет-запросом в США. "Криптособака" обогнала даже крупнейшие токены биткоин и "эфир".