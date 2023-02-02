Мир возненавидел биткоин: в чем причина нелюбви к "криптовалюте №1"

Из-за обвала курса в 2022 году биткоин (BTC) возглавил список "самых нелюбимых" криптовалют сообщества в 2022 году. В то же время, одни из крупнейших альткоинов Ethereum и Solana возглавили список "любимых" криптовалют.

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Об этом говорится в исследовании криптообразовательного портала Coin Kickoff. Данные основаны на результатах анализа более 835 тыс. публикаций в Twitter при помощи алгоритма искусственного интеллекта HuggingFace.

Таким образом об отрицательных чувствах к криптовалюте с крупнейшей рыночной капитализацией заявили в 16 странах, принимавших участие в исследовании. К ним относятся Канада, Катар, Финляндия и другие государства.

Также в пятерку самых "ненавистных" криптовалют входят Axie Infinity (AXS), которую назвали нелюбимой жители семи стран, а также Uniswap (UNI), XRP и ApeCoin (APE) – к каждой из них испытывают антипатию в шести странах.

Главным образом разочарование пользователей соцсети в отношении BTC было обосновано тем, что в 2022 году курс биткоина упал на 70%. Но при этом авторы доклада отмечают его преимущества.

"Будучи оригинальной криптовалютой с ее широким признанием, биткоин по-прежнему считается самой безопасной ставкой на рынке. Благодаря испытанию временем, которое не удавалось пережить никакой другой монете, он стал популярной инвестицией", – отметили в Coin Kickoff.

Кроме того, создатель проекта Ян Райт прогнозирует, что в ближайший год биткоин как минимум частично восстановится. Этому будет способствовать экономический климат в США и статус этой криптовалюты, сказал он телеканалу Fox Business.

При этом стоимость альткоинов Ethereum (ETH) и Solana (SOL) за минувший год тоже сильно снизилась – на 67,5% и 94% соответственно. Но именно эти две монеты названы в исследовании самыми "любимыми" криптовалютами – они стали фаворитами в 10 странах мира.

Положительное отношение индустрии к "эфиру" основано на его обновлении The Merge ("Слияние"), которое позволило этой сети отказаться от майнинга в пользу более энергоэффективного стейкинга. Кроме того, блокчейн этой криптовалюты стал базой для множества DeFi-проектов (децентрализованное финансирование), целью которых является расширение использования криптовалют.

"Многие считают DeFi будущим криптовалюты, поскольку это направление является более универсальной альтернативой традиционным финансовым услугам", – отмечается в исследовании. Об этом свидетельствует и то, что все пять "самых любимых" криптовалют связаны с децентрализованным финансированием – это также Cardano (ADA), Tezos (XZS) и Elrond (EGLD).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперты внесли "нелюбимые" криптовалюты сообщества Bitcoin и XRP в список перспективных на 2023 год. За ними рекомендуют следить, поскольку курс этих активов может вырасти в зависимости от различных факторов.

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