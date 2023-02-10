Миллиардер требует запретить криптовалюту в США

Американский миллиардер Чарли Мангер призывает ввести в США полный запрет на любые действия с криптовалютой. В качестве идеального примера он называет Китай, где в 2021 году фактически запретили операции с криптовалютами.

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Мангер сравнил криптовалюты с азартными играми, а их рост объяснил пробелами в законодательстве. С очередной порцией критики 99-летний инвестор выступил в своей авторской статье для Wall Street Journal.

Вице-президент холдинговой группы Berkshire Hathaway Чарльз Мангер (как и председатель компании Уоррен Баффет) является известным критиком биткоина и других виртуальных монет. Forbes оценивает его состояние в 2,3 млрд долларов.

“Криптовалюта – не валюта, не товар и не ценная бумага. Это контракт на азартные игры с почти 100% преимуществом для заведения", – пишет инвестор.

На этом фоне он призывает американские власти принять закон, запрещающий криптовалюты на общефедеральном уровне. В этом случае он призывает следовать двум примерам.

“Первый – недавний запрет криптовалют коммунистическим правительством Китая, которое пришло к мудрому выводу, что они принесут больше вреда, чем пользы", – заявил Мангер. А после запрета он призывает выразить благодарность китайскому лидеру Си Цзиньпину за его “великолепный пример необычайного здравомыслия".

Второй пример – действия британских властей в XVIII веке, которые в ответ на разразившуюся экономическую депрессию запретили выпускать новые акции в течение следующих ста лет. “За эти 100 лет Англия внесла величайший вклад в развитие цивилизации, возглавив как этап Просвещения, так и промышленную революцию и, кроме того, создала многообещающую маленькую страну под названием США", – пишет миллиардер.

Однако такого мнения в отношении цифровых активов придерживаются далеко не все. Аналитики Международной ассоциации сетей денежных переводов допустили, что криптовалюта может стать хорошей альтернативой существующей системе традиционных расчетов по транзакциям.

Также OBOZREVATEL сообщал, что значительно ужесточить подход к криптовалютам в США вплоть до их полного запрета ранее предлагал председатель банковского комитета Сената США Шеррод Браун. В то же время, он признал одновременно сложность и непредсказуемость последствий такого решения.

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