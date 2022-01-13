Миллиардер из Одессы разделил с женой имущество и получил 16 тыс. биткоинов

Житель Одессы разделил со своей женой имущество, оставив себе 16 тысяч биткоинов, а ей – наличные средства и ювелирные украшения. Такую солидную сумму криптоактивов мужчина раскрыл во время судебного разбирательства по снижению налоговой нагрузки.

Суд опубликовал материалы еще в декабре 2021 года, но местные СМИ обратили на них внимание лишь спустя месяц. Имя супругов при этом не раскрывается.

В судебном постановлении говорится, что в 2017 году предприниматель и его жена разделили совместное имущество, в результате чего мужчина получил 16 тыс. монет биткоин. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по курсу на 13 января сумма монет оценивается почти в $704 млн, или около 19,4 млрд грн.

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Стоит отметить, что в судебных документах не указан адрес криптовалютного кошелька, на котором хранятся биткоины. Поэтому убедиться в достоверности поданной информации невозможно.

Также бизнесмен получил 9 тыс. евро и 13 тыс. долларов, а его супруга – ювелирные украшения, 330 тыс. евро и 210 тыс. долларов. Аналогичные данные указаны и в августовском решении по налоговому разбирательству.

Также в судебных документах говорится, что жена оформила на имя мужа дарственную в размере 16,9 млн грн, 330 тыс. евро и 200 тыс. долларов. Однако управление Государственной налоговой службы в Одесской области решило наложить на эту операцию налог в размере 13,4 млн грн.

Поскольку подарки между лицами первой степени родства (соответственно, между супругами) не подлежат налогообложению, Одесский окружной административный суд признал такое решение противоправным, приказав возместить истцу указанную сумму. Позже пятый апелляционный административный суд подтвердил это решение, отклонив ходатайство областного управления ГНС.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народный депутат Украины Анна Скороход обвинила бывшего мужа в краже ключей к криптокошелькам. Политик утверждает, что лишилась доступа к криптоактивам совокупной стоимостью свыше 94 млн грн.