Маск открыто высмеял миллиардера за критику биткоина

Американский миллиардер Илон Маск открыто высмеял известного инвестора-криптоскептика Уоррена Баффета, который в очередной раз выступил против биткоина. Мужчина заявил, что не купил бы все биткоины в мире и за $25.

"Ха-ха, он столько раз говорит "биткоин", – Маск иронично написал в Twitter. Таким образом он прокомментировал выступление Баффета, опубликованное венчурным инвестором Марком Андриссеном.

Сам Андриссен обратил внимание, что Баффет выступал с коробками конфет и арахисового масла на столе. "Это так дико, что он говорит такие вещи, открыто подпитывая диабет", – отметил Андриссен.

На ежегодном собрании акционеров своей холдинговой компании Berkshire Hathaway Баффет объяснил свою неприязнь к биткоину тем, что технология криптовалют ничего не производит. "Активы должны что-то производить. Есть только одна утвержденная валюта", – заявил миллиардер.

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Он считает достойными внимания инвесторов только секторы реальной экономики.Вв частности, аграрную сферу и недвижимость. "Если бы вы сказали мне, что у вас есть все биткоины в мире и предложили бы их за 25 долларов, я бы их не взял. Что мне с ними делать? Это ничего не даст. Квартиры будут приносить арендную плату, а фермы будут производить продукты", – резюмировал Уоррен Баффет.

Слова Баффета вряд ли смогут кого удивить после того, как он заявил, что криптовалюта "хуже крысиного яда". Именно за это основатель платежной системы PayPal и глава инвестиционной компании Thiel Capital, миллиардер Питер Тиль назвал Баффета одним из главных врагов биткоина.

В свою очередь, Маск опять выразил поддержку криптовалюте Dogecoin, которая по состоянию на 3 мая, согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, торгуется на уровне $0,1278 за монету. Он назвал неплохой идеей предложение инвестора Марка Кьюбана использовать DOGE для аутентификации пользователей Twitter, чтобы уменьшить количество спама на платформе.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в прошлом Маск и сам выступал против биткоина как платежного средства, называя его инструментом инвестиций. Идеальной криптовалютой для транзакций он называл Dogecoin.