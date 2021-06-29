Ляшко занялся майнингом криптовалют и завел свою криптоферму

Экс-нардеп и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко начал заниматься майнингом криптовалюты Ethereum. Он уже имеет свою криптоферму.

После поражения на выборах в Раду Ляшко занялся изучением английского языка, тренировками, а также проводит время с сыном, ухаживает за садом, ходит на эфиры телеканала "Украина" и занимается бизнесом. Об этом рассказали его однопартийцы, сообщает "Украинская правда".

При этом они отмечают, что Ляшко серьезно заинтересовался майнингом криптовалют. "У него прямо есть специальные программы на телефоне, он очень внимательно следит за ценами, за тенденциями. За тем всем, кому может, об этом рассказывает", –заявил один из "радикалов".

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Экс-нардеп отметил, что бизнесом занимается без удовольствия и лишь для заработка. "Политика – это моя жизнь. А бизнес – это так, только чтобы семью прокормить. Поэтому да, сейчас занимаюсь тем, что приносит деньги, в том числе криптовалютами", – сказал Ляшко.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что потерял 400 биткоинов, а по нынешнему курсу это примерно 710 млн грн. При этом в декларациях нардепа никаких криптовалют указано не было.

Нардеп рассказал, что в то время вопрос системы безопасности состоял в одном кодовом слове, которое нужно было знать. "Я не то чтобы потерял его, я просто стер раздел диска, где была эта информация. Сейчас это страшная сумма, и выглядит все очень глупо, даже не хочу об этом думать", – сказал Арахамия.

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