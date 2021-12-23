Курс вырастет в 2,5 раза: малоизвестную криптовалюту ждет резкий скачок

Пока криптовалютное сообщество следит за колебаниями курса биткоина, в тени первой криптовалюты остаются другие перспективные альткоины. В частности, аналитик обнаружил потенциал у малоизвестного токена Verasity (VRA), курс которого может вырасти почти в 2,5 раза.

Об этом в своем Twitter сообщил криптоэксперт и основатель компании Eight Global Микаэль ван де Поппе. По его словам, курс токена VRA находится в сильной зоне поддержки (то есть, у него есть большой шанс развернуться в сторону роста) в районе $0,03.

Ван де Поппе прогнозирует, что, восстановившись, курс Verasity сможет достичь исторического максимума на уровне $0,086, то есть стоимость криптовалюты вырастет на 145%. После этого токен может продолжить рост и установить новый рекорд.

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Согласно данным Coinmarketcap, за сутки альткоин подорожал почти на 3,3% и торгуется 22 декабря по $0,035. Капитализация Verasity увеличилась до $158 млн, по данным CoinGecko.

Verasity — это децентрализованная платформа для видеостриминга с 2 млн пользователей. Токен VRA используется для вознаграждения создателей контента и монетизации их эфиров.

При этом следует помнить, что никто не может точно предсказать, какой курс будет у Avalanche или другой криптовалюты через время. Поскольку криптовалюты являются крайне волатильным активом, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Стоит отметить, что раньше сбылся прогноз Микаэля ван де Поппе для другой криптовалюты. В апреле он предсказал, что курс токена Elrond поднимется до $500-750. Это сбылось в ноябре, когда этот альткоин торговался на уровне $545.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о семи других альткоинах, за курсом которых следует следить. В ближайшие два-три месяца могут вырасти такие криптовалюты, как Ethereum, Avalanche, Polygon и другие.