Курс биткоина значительно изменится через неделю: сколько можно заработать или потерять на криптовалюте

Курс биткоина до 23 января имеет шансы как на снижение с $42,1 тыс. до $39,8 тыс. Однако, также есть вероятность, что первая криптовалюта подорожает до $46,4 тыс. Если сейчас купить один биткоин, то в случае его девальвации можно потерять $2,3 тыс., а в случае роста – заработать $4,3 тыс.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил Анжей Ковальчук, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx. Такой настрой обусловлен умеренной активностью инвесторов в это время года, отсутствием сильных фундаментальных новостей, и отсутствием резких колебаний на фондовом рынке США, рынке металлов, или энергоресурсов.

"Если логическая цепочка правильная и момент уже проявился, то при снижении цены биткион ниже уровня в $40 тысяч долларов США за монету, нас ждет постоянный всплеск активности покупателей", – говорит Ковальчук.

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В это же время можем ждать, что в мировом информационном поле станет больше вербальных драйверов, которые будут делать прогнозы роста цены на $75 тысяч, или $100 тысяч. Напомним, что к любым заявлениям и прогнозам в СМИ стоит относиться через призму личного торгового/инвестиционного плана и соотношения рисков.

Биткоин стоит расценивать как рисковые инвестиции в "цифровое золото", которые могут либо позволить приумножить капитал, либо же приведет к потерям потраченных средств.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой, признав незаконными все транзакции, связанные с криптоактивами. Это привело к существенному снижению курсов ряда криптовалют.