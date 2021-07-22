Курс биткоина вскоре снова может упасть: эксперт озвучил прогноз

Курс биткоина в течение недели может опуститься в цене до $27-28 тыс. На данный момент стоимость первой криптовалюты составляет $32,05 тыс., об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Какие-либо серьезные новостные предпосылки для роста курса пока отсутствуют. Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

"Разве что Илон Маск рассказал, что SpaceX приобрела биткоины, а сам он помимо главной криптовалюты также владеет Ethereum и Dogecoin. В начале августа должно состояться обновление Ethereum, которое поможет централизованным приложениям открыть второе дыхание. Не будем забывать, что именно DeFi-индустрия являлась главным катализатором роста криптовалютного рынка в 2021 году", – объясняет эксперт.

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Родлер отметил, что в среду, 21 июля, стоимость первой криптовалюты выросла на 8% после неудачной попытки котировок опустится ниже уровня в $29 тыс., что подразумевало бы возвращение к отметкам конца 2020-го. "Не стоит испытывать чрезмерного оптимизма, так как, несмотря на краткосрочный позитив, глобальный "медвежий" тренд по-прежнему остается в силе", – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что после длительного снижения курс биткоина вернулся к стабильному росту. Стоимость выросла до $32,18 тыс. На курс первой криптовалюты повлияло заявление миллиардера Илона Маска о том, что компания Tesla снова может начать продавать товары за биткоины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в первом полугодии 2021 года установили рекорд по покупке криптовалюты, по большей части USDT – стейблкоин, привязанный к курсу доллара. Так, на пике суточный объем достиг отметки в $500 млн.