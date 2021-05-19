Курс биткоина рухнул ниже 40 тысяч долларов

Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 19 мая, упала до 39,1 тысячи долларов. За сутки главная цифровая валюта подешевела на 12% или 6 тысяч долларов.

В то же время рыночная капитализация монеты просела до 751 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Курс криптовалюты снизился после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы.

В частности, 16 мая Маск на протяжении нескольких часов дискутировал с пользователями Twitter, критиковавшими изменение его позиции в отношении криптовалюты.

Падение цены началось после того, как миллиардер согласился с одним из пользователей, который отметил, что в следующем квартале владельцы главной криптовалюты будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее биткоин-активов.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты дают прогнозы, что монета будет расти и дальше.

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.