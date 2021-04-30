Курс биткоина может упасть: озвучен прогноз на неделю

Стоимость биткоина в первую неделю мая может колебаться с понижением в диапазоне $52-45 тыс. за монету. На данный момент первая криптовалюта оценивается в $54,725.62, об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Такой технический расклад будет приемлемым, если на фондовом рынке США сохранится оптимизм роста большинства активов. Об этом OBOZREVATEL рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

"В противном случае, пока цена на биткоин будет выше $52 тыс., диапазон колебания цены составит порядка $7 тыс. с максимальным уровнем около $60 тыс. за монету. Информационный приоритет для крипторынка на текущий моменте в следующем – реакция на заявления президента Джо Байдена о повышении налогов на богатство и неготовности ФРС США менять монетарную политику. Пока что, по состоянию на конец апреля сохраняется глобальный спрос на риск и сырье после выступлений главы ФРС и президента США", – сказал эксперт.

По его словам, оценивая опасения и возможности для криптотрейдеров на начало мая, стоит вспомнить зависимость рынка криптовалют от глобальных настроений инвесторов. Такая зависимость присутствует уже с 2018-го, когда наблюдался скачок цен на золото и вместе с тем начал дорожать весь крипторынок. На тот момент причиной стали торговые и валютные войны между США и Китаем. "Затем эйфория в мире сохранилась на фоне COVID-19, а сейчас причиной для активных покупок по крипторынку и рынку металлов может быть риторика по налогам из США", – добавил Ковальчук.

Так, среди событий крипторынка, как фактор поддержки всему сегменту выделяют намерения Ripple провести IPO и стать публичной компанией в случае победы в суде над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эта новость горячо обсуждается в кругах криптотрейдеров.

Ранее в американском финансовом холдинге JPMorgan назвали причины, по которым Ethereum превосходит биткоин. Ethereum вырос на 41% в апреле, конкуренция на рынке криптовалют накаляется.

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