Курс биткоина может подскочить в три раза – JPMorgan

Александр Литвин Криптовалюты 10:44, 3.04.2021 Обновлено: 11:08, 3.04.2021

JPMorgan спрогнозировал, что биткоин может получить долгосрочную цену в 130 тыс. долларов, если его волатильность (резкие изменения курса) продолжит снижаться. По состоянию на 3 апреля монета стоит 59,3 тыс. долларов.

Об этом говорится в публикации Yahoo!Finance. Согласно JPMorgan, биткоин становится все более привлекательным для организаций, которые диверсифицируют портфели (инвестируют в разные активы).

Инвестиционный банк США отметил, что высокая волатильность "препятствует дальнейшему институциональному внедрению". Признаки того, что волатильность биткоина снижается, могут означать, что он "вытесняет золото" в качестве диверсификатора портфеля, и предполагает долгосрочную целевую цену в 130 тыс. долларов, говорится в примечании JPMorgan.

Эта цель основана на представлении о том, что волатильность биткоина будет соответствовать волатильности золота, до которой пока еще далеко. Реальная волатильность биткойна за последние три месяца составила 86% по сравнению с 16% для золота.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь до 390 000 долларов.

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