Курс біткоїну може підскочити в три рази – JPMorgan

Олександр Литвин Криптовалюти 10:44, 3.04.2021

JPMorgan спрогнозував, що біткоїн може отримати довгострокову ціну в 130 тис. доларів, якщо його волатильність (різкі зміни курсу) продовжить знижуватися. Станом на 3 квітня монета коштує 59,3 тис. доларів.

Про це йдеться в публікації Yahoo! Finance. Згідно JPMorgan, біткоїн стає все більш привабливим для організацій, які диверсифікують портфелі (інвестують в різні активи).

Інвестиційний банк США зазначив, що висока волатильність "перешкоджає подальшому інституційному впровадженню". Ознаки того, що волатильність біткоїну знижується, можуть означати, що він "витісняє золото" в якості діверсифікатора портфелю, і передбачає довгострокову цільову ціну в 130 тис. доларів, говориться в примітці JPMorgan.

Ця мета ґрунтується на уявленні про те, що волатильність біткоїну буде відповідати волатильності золота, до якої поки що далеко. Реальна волатильність біткоїну за останні три місяці склала 86% в порівнянні з 16% для золота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, якщо поточний тренд повторить траєкторію 2017 року (тоді був стрибок), то курс біткоїну може піднятися до 390 000 доларів.

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