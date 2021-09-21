Купил на пару тысяч биткоины 10 лет назад и забыл, а сейчас продал их: озвучен доход везунчика

Анонимный владелец биткоин-кошелька, который в 2012-м купил криптовалюту на 8,1 тыс. долларов объявился почти спустя 10 лет. Он перевел свои монеты, стоимость которых взлетела до почти 28 млн долларов.

Как сообщает профильное издание Decrypt, на счету хранилось более 616 биткоинов. За время хранения стоимость каждой монеты взлетела на 358 655%. Это позволило владельцу кошелька заработать десятки миллионов, фактически не прилагая для этого никаких усилий.

Курс криптовалюты в момент покупки составлял 13,30 долларов, а а сейчас колеблется от 45 до 47 тыс. долларов. И такая ситуация – не редкость. В этом году объявился владелец биткоинов, который хранил их с 2010 года.

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А в прошлом году появился владелец кошелька, который пополнил его биткоином в феврале 2009-го, спустя месяц после первого выпуска криптовалюты.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса).

Как ранее писал OBOZREVATEL: