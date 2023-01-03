Крупнейший биткоин-гигант в мире накопил 132,5 тысячи BTC

Американская компания MicroStrategy, которая является крупнейшим корпоративным держателем биткоинов, пополнила свой запас первой криптовалюты почти на 2,4 тыс. BTC. Таким образом, в биткоин-копилке организации собралось 132,5 тыс. BTC.

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Как говорится в отчете, поданном MicroStrategy в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), с 1 ноября по 21 декабря она приобрела через дочернюю компанию 2 395 BTC за $42,8 млн.

В последнем месяце уходящего 2022-го года компания совершила еще несколько сделок с биткоином. В частности, 22 декабря было продано 704 монет за $11,8 млн, а 24 декабря куплено еще 810 BTC за примерно $13,6 млн.

Таким образом, MicroStrategy отчиталась о 132,5 тыс. биткоинов, которые в совокупности хранятся на ее криптокошельках. При средней цене покупки $30 397 за 1 BTC общая стоимость приобретенных монет оценивается в $4,03 млрд.

Стоит отметить, что MicroStrategy является одним из крупнейших поставщиков аналитического ПО в мире и сотрудничает со многими мировыми брендами из рейтинга Fortune Global 500.

В августе на фоне колоссальных убытков, которые IT-гигант понес из-за инвестиций в биткоин, его сооснователь и гендиректор (и по совместительству – миллиардер и один из самых известных сторонников биткоина) Майкл Сэйлор ушел в отставку, заняв кресло исполнительного председателя правления. Несмотря на это, в ноябре он подтвердил курс его компании на накопление BTC вопреки общему падению рынка.

Ранее он неоднократно подчеркивал верность стратегии компании, поскольку биткоин превзошел своих конкурентов из традиционных финансов: индексы S&P 500 и Nasdaq, а также драгоценные металлы, в том числе золото.

Как уже писал OBOZREVATEL, Майкл Сэйлор известен своими прогнозами в отношении биткоина. В частности, в 2022 году он заявил, что через некоторое время первая криптовалюта будет торговаться на уровне $1 млн за монету.

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