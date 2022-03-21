Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance отключила российские санкционные банки от P2P
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance отключила российские санкционные банки от возможности осуществления транзакций P2P. Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.
Об этом сообщили в Госфинмониторинге. При этом подчеркивается: решение об отключении российских банков биржа приняла после соответствующего обращения службы.
Речь идет о 8 банках. Ими являются:
Сбербанк;
Газпромбанк;
Альфа-Банк;
Открытие;
ВТБ;
Перевод с банковской карты (Россия);
SBP — Быстрый банковский перевод;
Мир.
"Binance пересмотрела способы оплаты путем отключения российских санкционных банков и платежных систем от возможности осуществления P2P транзакций. Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой", – говорится в сообщении.
P2P расшифровывается как peer-to-peer или person-to-person (в переводе с английского – "от человека к человеку"). Это технология онлайн-перевода средств с карты на карту.
Для осуществления такой операции плательщику достаточно иметь банковскую карту и знать один из следующих параметров получателя: номер банковской карты, его email или номер телефона. Или отправить через любой канал коммуникации уникальный код, сгенерированный P2P-cервисом, для получения денег на карту.
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