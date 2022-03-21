Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance отключила российские санкционные банки от P2P

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance отключила российские санкционные банки от возможности осуществления транзакций P2P. Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.

Об этом сообщили в Госфинмониторинге. При этом подчеркивается: решение об отключении российских банков биржа приняла после соответствующего обращения службы.

Речь идет о 8 банках. Ими являются:

Сбербанк;

Газпромбанк;

Альфа-Банк;

Открытие;

ВТБ;

Перевод с банковской карты (Россия);

SBP — Быстрый банковский перевод;

Мир.

"Binance пересмотрела способы оплаты путем отключения российских санкционных банков и платежных систем от возможности осуществления P2P транзакций. Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой", – говорится в сообщении.

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P2P расшифровывается как peer-to-peer или person-to-person (в переводе с английского – "от человека к человеку"). Это технология онлайн-перевода средств с карты на карту.

Для осуществления такой операции плательщику достаточно иметь банковскую карту и знать один из следующих параметров получателя: номер банковской карты, его email или номер телефона. Или отправить через любой канал коммуникации уникальный код, сгенерированный P2P-cервисом, для получения денег на карту.

Ранее же блокчейн-эксперты обнаружили несколько сотен тысяч криптовалютных адресов, которые предположительно связаны с гражданами России, находящимися под санкциями. Это поможет не дать Кремлю избежать разрушительного санкционного давления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что шведский банк SEB AB не будет продолжать деятельность в России. Причина – полномасштабное вторжение РФ в Украину. В учреждении отметили, что в связи с этим "продолжать операции в России нецелесообразно".

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