Криптопреступление века раскрыто: названо имя вора, укравшего 3,6 млн Ethereum

Журналистка-расследователь Лора Шин утверждает, что раскрыла имя хакера, укравшего у криптопроекта The DAO в 2016 году миллионы монет Ethereum. Если бы не оперативные решения криптосообщества, выведенные активы стоили бы $11 млрд.

Шин сообщила Forbes, что "эфир" был украден 36-летним австрийским программистом Тоби Хенишем. К такому выводу она пришла в результате расследования, проведенного совместно с разработчиком Ethereum Алексом Ван де Санде и аналитической фирмой Chainalysis.

Женщина обвинила соучредителя DeFi-платформы Mimo Capital Хениша в краже у немецкой децентрализованной организации The DAO 3,6 млн ETH (5% всей эмиссии "эфира" на тот момент). В результате атаки, произошедшей 17 июня 2016 года, средства поступили на счет другой организации DarkDAO.

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Кража такого количества криптовалюты вынудила команду проекта Ethereum совершить масштабное обновление сети (хардфорк). В результате от основного блокчейна откололась криптовалюта Ethereum Classic (ETC), где незаконные средства и остались.

Расследование показало, что Хенишу было известно о подготовке атаки за несколько недель до случившегося. Впоследствии украденные ETH (ставшие впоследствии ETC) были переведены в биткоины, путем различных операций "отмыты" и через биржи выведены на криптокошельки злоумышленников.

Chainalysis удалось отследить криптовалютные транзакции до поступления украденных активов на биржи – эксперты утверждают, что монеты хранились на счетах, принадлежащих Хенишу. Авторы расследования называют это доказательством, навсегда сохраненным в блокчейне.

На этом фоне Шин считает, что ее открытие должно стать знаковым для других криптопреступников. "Это может заставить их задуматься: а не догонят ли их блокчейн-криминалисты, даже если сегодня они используют новейшие методы криптообфускации (заметание следов после кражи виртуальных активов. – Ред.)", – считает она.

Обвиненный программист назвал выводы Шин "фактически неточными". "Содержание этих обвинений столь же удивительно для нас, как и для всего сообщества в целом", – заявил менеджер сообщества Mimo Томас Рейнхардт.

Согласно данным ведущей криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 23 февраля курс ETC и ETH составляет $27,74 и $2726 соответственно. Исходя из этого, можно сделать вывод, что доход преступников составил около $100 млн, но без хардфорка они бы получили $9,8 млрд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о раскрытии другого крупного криптовалютного преступления – 34-летнего Илью Лихтенштейна и 31-летнюю Хизер Морган обвинили в краже почти 120 тыс. биткоинов у криптобиржи Bitfinex. Большую часть активов у них удалось изъять.