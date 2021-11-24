"Криптобабушка" разбогатела на биткоине, а банк принял ее за террористку

Пожилая израильтянка Эстер Фриман по совету родственников вложила деньги в криптовалюту и нажила на этом немалое состояние. Но теперь она не может обналичить свои средства, поскольку банк не верит, что она получила деньги честным путем.

Как сообщает ynet, в 2013 году 69-летняя израильская пенсионерка купила биткоинов на 10 тыс. шекелей (около $3 тыс.). За это время ее инвестиции выросли в 90 раз – до $270 тыс. По данным криптобиржи WhiteBIT, курс биткоина на 24 ноября превышает $56,8 тыс.

"Я молода душой. Я поговорила с сыном и моими молодыми племянниками, после чего решила попробовать. Я не вникала в это и никогда не думала, что 10 тыс. шекелей станут почти миллионом", – признается Эстер.

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Но когда она попыталась снять часть денег в банке Hapoalim, в котором обслуживалась много лет, то получила отказ. В банке женщине объяснили, что, мол, биткоины она покупала за наличные средства, а движение денег проверить в банке не могут.

"Свойства виртуальных валют позволяют передавать их анонимно и без какого-либо надзора. Зачастую при этом минуются финансовые механизмы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", – заявили в Hapoalim.

В ноябре израильтянка попыталась получить свои деньги через суд. Эстер утверждает, что более 40 лет держит счет в этом банке и прежде никогда не вызывала подозрений ни в отмывании денег, ни в финансировании терроризма.

"Они прекрасно знают, что я не отмываю капиталы и не занимаюсь бизнесом. Я на пенсии. У всех моих четверых детей есть свои счета в этом банке. То есть банк осведомлен с действиями наше семьи. Я хорошо обеспечена, но мне нужны деньги, чтобы помочь одному из моих детей купить квартиру", – жалуется израильтянка.

Однако банкиры указали на то, что после покупки биткоины Эстер Фриман не хранились в одном месте, а переводились между разными кошельками. Причина транзакций при этом не была указана.

"В данном конкретном случае это (конвертировать биткоин в шекели. – Ред.) невозможно. Пока мы не получим необходимую по закону документацию, мы не сможем перевести средства на счет клиентки", – говорят в Hapoalim.

В ноябре 2021 года пользователь рассказал на сайте "Минфин" о том, что украинский банк Monobank отклоняет переводы с криптовалютной биржи. В банке ему ответили, что подобные платежи не могут быть зачислены и поэтому "будут возвращены в банк-отправитель, поскольку переводы связаны с электронными валютами запрещены правилами банка".

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