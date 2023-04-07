Коллекционер-неудачник случайно купил почти бесплатный NFT за $200 тысяч

Коллекционер невзаимозаменяемых токенов (NFT) заплатил на маркетплейсе 100 Ethereum за NFT, который фактически не стоит ничего. Что это было – ошибка или спланированная акция с целью обмануть сообщество – мнения разделились.

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Купленный им токен относился к Gemesis – коллекции бесплатных NFT, выпущенных площадкой OpenSea в честь запуска OpenSea Pro. Как сообщает Cointelegraph, это агрегатор NFT-площадок, предназначенный для профессиональных пользователей.

Свою ставку трейдер оставил на NFT-маркетплейсе Blur. Она составила около $191,2 тыс., что на 250 000% выше минимальной ставки в 0,04 ETH (около $75).

В связи с этим мнения комментаторов разделились. Одни пришли к выводу, что горе-коллекционер мог просто ошибиться – вместо ставки в размере $100 он случайно ввел сумму покупки 100 ETH. А продавец просто принял заявку.

Другие сочли это воштрейдингом (wash trading). Так называют многократную покупку и перепродажу одним трейдером одно и того же актива за короткий промежуток времени с целью ввести в заблуждение других участников рынка относительно стоимости или ликвидности актива. В криптовалютную отрасль это понятие пришло из традиционных финансов – на рынке ценных бумаг эта практика считается незаконной.

Однако эту версию раскритиковали, потому что само предложение было открытым. Поэтому любые махинации были слишком рискованными – другой трейдер или торговый бот мог перехватить такую высокую ставку.

Стоит отметить, что новичкам в торговле NFT следует сперва максимально тщательно разобраться в интерфейсе торгового терминала или маркетплейса. Это позволит избежать подобных ситуаций и больших финансовых потерь.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, NFT является трендом, который за последние несколько лет покорил множество компаний, а также всемирно известных звезд и политиков. Одним из них стал даже экс-президент США Дональд Трамп: 45 тысяч токенов с его изображением были проданы за сутки после старта.

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